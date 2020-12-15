Предновогодняя законодательная атака на интернет

Российские парламентарии прожили ещё один активный день, последствия которого в скором времени ощутят на себе российские пользователи.

Во втором чтении поддержан проект закона №876368-7, устанавливающий административную ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете.

Максимальные штрафы, согласно документу, могут достигать полутора миллионов — для юридических лиц. Также в качестве наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы, в случае принятия законопроекта, могут составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Операторам связи, которые несвоевременно блокируют доступ к онлайн-ресурсам с пропагандой наркотиков, также предлагается поднять штрафы: от 10 до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей — для юрлиц, а при повторном нарушении в течение года: для должностных лиц — до 30–50 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500–800 тыс. рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети. За неё можно получить до 10 лет лишения свободы. Автор законопроекта считает, что это поможет «очистить интернет» от сайтов, где продают наркотикиhttps://t.co/dR9i5KLq3L — TJ (@tjournal) December 15, 2020

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В первом чтении принят проект закона №1070431-7 депутатов В.Пискарёва, Д.Савельева и Д.Вяткина, или «закон о праве на ЛСДУЗ». Поправки предлагается внести в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Законопроект об усилении защиты личных данных правоохранителей и военных принят Госдумой в первом чтении https://t.co/Y8mtcJZzZ0 — Агентство Москва (@mskagency) December 15, 2020

Как отмечается в пояснительной записке, по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из‑за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты,

«…в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Также проектом закона предлагается внести уточнения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

По сути депутаты хотят запретить журналистские и блогерские расследования, а также защитить топ-чиновников, особенно из силовых структур, от «сливов» компромата на них в Сеть.

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В первом чтении поддержаны поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (законопроект №986128-7). Статью 230 УК РФ предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — отмечается в пояснительной записке.

Одновременно законопроектом предлагается усилить и ответственность за склонение к наркопотреблению, если оно по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. Лишение свободы в этом случае может составить от 12 до 15 лет лишения свободы. Как подчеркивает Василий Пискарев, поправки были разработаны парламентариями в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

«Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», — сказал он.

Госдума одобрила законопроект о наказании до 10 лет за пропаганду наркотиков в Сети. pic.twitter.com/abjB6TFBzM — Мöжем Öбнулить🏴‍☠️ (@antoxxatoxa) December 15, 2020

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В окончательном третьем чтении приняты поправки в КоАП авторства А.Турчака и А.Хинштейна. Оба они позиционируют свой закон как направленный против хамства чиновников, но на деле законопроект №954048-7 в целом усиливает ответственность за оскорбления и клевету в интернете, «в том числе [в отношении лиц] индивидуально не определенных».

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Также указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)».

Штраф для граждан, в случае окончательного принятия законопроекта, составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (в настоящее время от 1 тыс. до 3 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо нынешних 10–30 тыс.), для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас 50–100 тыс.).

Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — до миллиона рублей.

В случае окончательного принятия законопроекта на такие же суммы будут штрафовать и за оскорбления в публичных выступлениях и в СМИ. В повышенных размерах предложено также штрафовать за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ и интернете.

Ко второму чтению законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету.

Естественно, при детальном рассмотрении никаким «противовесом закону о недопустимой критике властей» инициатива Хинштейна-Турчака не является.

Госдума ввела штрафы за оскорбления в интернете. Закон внесен Турчаком — известной жертвой оскорблений в интернете. 10 лет назад за них убивали арматурой. Теперь будут штрафовать на 10 тысяч рублей. Трогательная забота Единой России о своих гражданах. — Алексей Новоселов (@novosyolov) December 15, 2020

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Госдума в первом чтении согласилась ужесточить требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента, и иностранными НКО, работающим в России.

Законопроект №984588-7 дополняет перечень иностранных источников, финансирование из которых является одним из условий для признания некоммерческой организации иноагентом, путем включения в него российских юридических лиц, конечными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Законопроект обязывает НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации. Министерство в случае принятия документа получит право направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Невыполнение указанного требования повлечет за собой ликвидацию организации.

Инициативой также вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента — поступление информации от госорганов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии таких НКО в мероприятиях нежелательных в России организаций. Кроме того, законопроект запрещает регистрировать структурные подразделения иностранных НКО в жилых помещениях.

«Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Правозащитники и юристы считают этот законопроект попыткой усиления давления на неподконтрольные властям организации и «правовым маразмом».

Напомним, что клеймо «иностранный агент» — это способ бороться с некоммерческими благотворительными и общественными организациями. Закон об иноагентах ввели в 2012 году, после массовых гражданских протестов. — ФемФракция (@FemCivSoc) December 15, 2020

Напомним, совсем недавно был принят в первом чтении законопроект №1057914-7 о признании иноагентами физлиц за политическую деятельность. Поправки, направленные на «установление дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности», значительно расширяют понятие «иностранный агент» и ограничения, связанные с организациями и физлицами, получившими такой статус.

Как мы уже писали ранее, общество не могло не заметить нездоровой активизации депутатов, оживившими старые мемы о «бешеном принтере» и «Чебурнете».

Казанский художник Лев Переулков посвятил новый арт закону об изоляции Рунетаhttps://t.co/0mfDJUNslk pic.twitter.com/cjgqCep26H — Инде (@inde_io) April 17, 2019

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Первый положительный пример законопроекта, принятого скорее на пользу гражданам, чем во вред — упрощающий порядок обжалования штрафов за нарушение ПДД, зафиксированных видеокамерами.

Согласно законопроекту №809371-7, жалобы на ошибочные штрафы можно будет подать через портал Госуслуг. «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», — считает Председатель Государственной Думы.

#Заседание: Упрощается порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных видеокамерами. Законопроект прошел второе чтение pic.twitter.com/baUP6ynpjB — Государственная Дума (@dumagovru) December 15, 2020

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