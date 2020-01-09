За пропаганду наркотиков в интернете Правительство предлагает штрафы до 1,5 млн рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 КоАП. В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете. Нарушивших закон граждан будут штрафовать на сумму от 5000 до 30 000 руб., должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. Помимо этого суд также сможет назначать административное наказание в виде приостановки деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за пропаганду наркотиков https://t.co/FVu78BnDdC — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 9, 2020

Если предусмотренные новой статьёй действия совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, то его ждёт штраф от 4000 до 30 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток с «административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового».

Коснётся это и операторов связи. Так, будет дополнена статья 13.34 КоАП несколькими поправками, согласно которыми неисполнение обязанности по блокировке соответствующего контента влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Повторное нарушение к течение года — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и для юридических — от 500 000 до 800 000 рублей.

В конце октября 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. В частности, предлагалось ввести в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предполагала наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа на сумму до 500 000 руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, предлагалось наказывать либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.

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