09.01.2020

За пропаганду наркотиков в интернете Правительство предлагает штрафы до 1,5 млн рублей

В Госдуму внесён проект закона, которым дополняется кодекс об административных правонарушениях и предусматриваются крупные штрафы, а для иностранных граждан – арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ

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Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных. Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 КоАП. В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете. Нарушивших закон граждан будут штрафовать на сумму от 5000 до 30 000 руб., должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. Помимо этого суд также сможет назначать административное наказание в виде приостановки деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Если предусмотренные новой статьёй действия совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, то его ждёт штраф от 4000 до 30 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток с «административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового».

Коснётся это и операторов связи. Так, будет дополнена статья 13.34 КоАП несколькими поправками, согласно которыми неисполнение обязанности по блокировке соответствующего контента влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Повторное нарушение к течение года — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и для юридических — от 500 000 до 800 000 рублей.

В конце октября 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. В частности, предлагалось ввести в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предполагала наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа на сумму до 500 000 руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, предлагалось наказывать либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.

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