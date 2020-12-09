Депутаты продемонстрировали ударный (по интернету) труд

Госдума при одном воздержавшемся в отсутствие фракции ЛДПР приняла в первом чтении законопроект №1057337-7, предлагающий ввести в законодательство понятие «общедоступные персональные данные» и дающий гражданину возможность изъять принадлежащие ему персональные данные из категории общедоступных. Внесённый единороссом Антоном Горелкиным проект закона ранее критиковали участники рынка. По их мнению, документ содержит множество логических ошибок, а также в целом усложняет обработку персональных данных. Но их просьба не принимать законопроект не была услышана парламентариями.

«Я прекрасно понимаю банки, бизнес в big data и весь большой IT, когда они заявляют, что мой законопроект им невыгоден, — делится радостью в своём Telegram-канале депутат Горелкин. — Так же когда-то помещики заявляли, что им невыгодно освобождение крестьян. И были совершенно правы: крепостным владеть удобнее, чем договариваться со свободным человеком. Вот только экономический прогресс связан с предпринимательской свободой, которая подразумевает договорную основу взаимодействия. А не грабеж, воровство или рабовладение. Если бизнес хочет зарабатывать на наших именах, лицах, номерах телефонов, на наших «я» — пусть спросит разрешения».

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Ещё один законопроект — №1058353-7 авторства Максима Кудрявцева — накануне рассмотрения подвергся жёсткой критике, но уже со стороны операторов связи. Проект предлагает использовать для идентификации абонентов, в том числе при подключении виртуальных сим-карт eSIM, единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома». Также документ предусматривает дистанционное заключение договора с оператором связи с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи, ключ к которой получен при личной явке, но только при условии идентификации абонента в ЕБС. Это будет необходимо и при подключении eSIM.

Оказание услуг пользователям корпоративных сим-карт будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Аналогичная обязанность по внесению сведений предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей. Для оказания услуг оператор должен будет в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Это будет контролировать Роскомнадзор с помощью системы мониторинга, которой оператор должен будет дать доступ к сведениям об абонентах и их устройствах. Гражданам также предлагается дать возможность привязать уникальный идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА и в случае потери или кражи обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке устройства.

Операторы связи оценивают расходы и потери от реализации этих требований ежегодно в 10 млрд руб. на каждого. Ограничения, по их мнению, ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых сим-карт. Нецелесообразным станет и развитие eSIM, считают компании, поскольку технология попадет в зависимость от ЕБС, хотя операторы уже развивают свои средства идентификации. Предложения депутата грозят также блокировкой смартфонов с дублирующимися IMEI, которых сейчас в сетях операторов до 7%.

Тем не менее, инициатива Кудрявцева была поддержана в первом чтении.

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Прошло первое чтение и «ядерное оружие» (по выражению депутата А.Хинштейна), которым депутаты хотят ударить по зарубежным интернет-платформам, если властям покажется, что в отношении лояльных к ним СМИ будет задействована хоть какая-то дискриминация. Законопроектом №1058572-7 предлагается распространить нормы Закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ, для распространения информации на государственном языке РФ и ее республик.

Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в РФ — законопроект вводит такой статус. Касаться ограничение будет также сообщений и материалов зарегистрированных СМИ.

Предполагается, что санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

В случае нарушения Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Это решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор. «Провинившуюся» платформу ждут «предусмотренные законодательством РФ меры». Видимо, речь идёт об ограничении доступа, но не только о блокировке, а ещё и о замедлении трафика — законотворцы не раз озвучивали этот тезис в своих интервью.

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Принят законопроект №559097-7 о мерах по недопущению использования и потребления физическими лицами закиси азота («веселящего газа»). Документ запрещает не только свободную продажу, но и «рекламу», а также «пропаганду» этого газа. Вводится административная ответственность за рекламу и пропаганду — граждан штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут компенсированы. Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц. Внесён в Госдуму проект закона был 2 года назад.

Вспоминая кейсы штрафа за «конопляные носочки», а также неиссякаемых претензий в адрес свободных СМИ, допустивших «неосторожность» написать о наркотиках, несложно представить, что среди оштрафованных окажутся пошутившие на тему употребления «веселящего газа», запостившие мемы или развернувшие в публичном поле дискуссию на эту тему граждане и журналисты. Ну и не будет удивительным, если один из эпизодов фильма «9 ярдов», снятый в стоматологии, вдруг окажется вне закона.

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект №1049109-7, который заставит граждан отчитаться в ФНС об использовании зарубежных электронных кошельков. Отчитываться придется, если сумма списанных или зачисленных средств за год превышает 600 тыс. руб.

Такие отчеты уже введены для граждан, которые осуществляют операции в валюте за пределами России и открывают для этого счета в банках. В соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны представлять налоговым органам отчёты об использовании счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории нашей страны, указано в пояснительной записке к документу.

Подобную меру логично распространить на электронные кошельки, заявили авторы законодательной инициативы. Сейчас из-за того, что в отношении электронных средств платежа указанная обязанность отсутствует, сложно контролировать соблюдение валютного законодательства, кроме того, существуют большие риски по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Положениями законопроекта предусматривается обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчёт о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.

Законопроект также вводит запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

В случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы, налагаемые на физических лиц за подобное нарушение, касающееся счетов в зарубежных банках, составляют до 3000 руб. Соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта.

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Инициатива, которую можно назвать «условно положительной» — был отложен до 1 апреля 2021 года закон о предустановке российского ПО на продающиеся в России ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты.

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