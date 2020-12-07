Операторы связи подсчитали потери от дистанционной идентификации абонентов

Крупнейшие операторы связи МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» («Билайн») направили официальные письма в АП, Минюст, Минфин, Минэкономразвития, ФАС и комитет Госдумы по информационной политике с просьбой учесть их позицию при обсуждении законопроекта о дистанционной идентификации абонентов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на копии писем.

Проект закона №1058353-7 был внесён в Госдуму депутатом Максимом Кудрявцевым во второй половине ноября текущего года, и на ближайшие дни намечено его первое рассмотрение в парламенте.

Крупнейшие операторы связи МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» обратились в администрацию президента, правительство и Госдуму с предупреждением о том, что потери от принятия законопроекта о дистанционной идентификации абонентов будут составлять 10 млрд руб…https://t.co/PvKs3LMuoM — Коммерсантъ (@kommersant) December 7, 2020

Кудрявцев предлагает использовать для идентификации абонентов, в том числе при подключении виртуальных сим-карт eSIM, единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома», в котором считают, что это поможет развитию рынка.

Проектом предлагается также разрешить дистанционное заключение договора с оператором связи с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи, ключ к которой получен при личной явке, но только при условии идентификации абонента в ЕБС. Это будет необходимо и при подключении eSIM.

Оказание услуг пользователям корпоративных сим-карт будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Исключения составят подключения по госзакупкам. Аналогичная обязанность по внесению сведений предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

Для оказания услуг оператор должен будет в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Это будет контролировать Роскомнадзор с помощью системы мониторинга, которой оператор должен будет дать доступ к сведениям об абонентах и их устройствах. Гражданам также предлагается дать возможность привязать уникальный идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА и в случае потери или кражи обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке устройства.

Операторы связи оценивают расходы и потери от реализации этих требований ежегодно в 10 млрд руб. на каждого. Ограничения, по их мнению, ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых сим-карт.

Невозможным станет оказание услуг гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают на работу в Россию и не могут зарегистрироваться на портале госуслуг. Нецелесообразным станет и развитие eSIM, считают компании, поскольку технология попадет в зависимость от ЕБС, хотя операторы уже развивают свои средства идентификации. МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» настаивают на использовании собственных систем и сохранении идентификации с помощью простой электронной подписи через портал госуслуг. На нем, указывают компании, зарегистрировано более 65 млн граждан, а в ЕБС всего 150-300 тысяч записей.

Предложения депутатов грозят также блокировкой смартфонов с дублирующимися IMEI, которых сейчас в сетях операторов до 7%, предупреждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Такие устройства, по ее словам, сейчас не запрещено ввозить в Россию, проблему должен решить отдельный законопроект.

Это уже четвертая инициатива, касающаяся дистанционной идентификации мобильных абонентов, появившаяся в 2020 году.

Первый вариант появился еще в апреле текущего года, он предлагал использовать для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента. Проект был отозван в первой половине ноября. Минцифры, также в апреле, предложило свой вариант, регламентирующий использование для идентификации ЕСИА и ЕБС. Его раскритиковало Минэкономики, которое в конце июня вынесло на обсуждение свой проект. Он допускал использование собственных систем операторов без подключения к ЕБС, но министерство отказалось от дальнейшей разработки, сославшись на то, что подобные проекты будут продвигаться в рамках экспериментальных правовых режимов.

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