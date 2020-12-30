Путин подписал усиляющий интернет-цензуру пакет законов

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которые существенно повлияют на политику государства в отношении интернета, а в некоторых случаях — напрямую усилят цензуру и слежку за гражданами. Многие другие законы касаются Сети и онлайн-деятельности россиян лишь опосредованно. Мы расскажем о наиболее заметных из них.

Сегодня Владимир Путин подписал закон о блокировке YouTube, а также множество других репрессивных законов, включая недавние инициативы об иноагентах. Новый год обещает быть интересным.https://t.co/V6xQgO6W4x — Znak.com (@znak_com) December 30, 2020

Федеральный закон о молодежной политике не только закрепляет возраст молодежи – до 35 лет включительно вместо нынешних «до 30 лет», но и описывает действия государства и уполномоченных органов по части работы с людьми данного возраста.

В законе существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ.

Будет осуществляться поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностае молодёжи.

Будет создана информационная система для обеспечения реализации молодёжной политики. Её оператором станет, судя по всему, Росмолодёжь. Будет проводиться регулярный мониторинг реализации молодёжной политики.

Ранее документ раскритиковали представители научного сообщества, посокольку он «имеет декларативный и бессистемный характер, вступает в противоречие с действующим законодательством и не решает стоящих перед государством проблем», в связи с чем попросили отложить его принятие.

Научное сообщество направило открытое письмо Владимиру Путину с просьбой отложить принятие Госдумой законопроекта о молодежной политике и продолжить его обсуждение. По мнению ученых, закон имеет декларативный и бессистемный характер, вступает в про…https://t.co/jbMdcP8Awl — Коммерсантъ (@kommersant) December 22, 2020

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Подписан (кто бы сомневался!) «закон против YouTube и Facebook», который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, «допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ».

Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

Протираю глаза, но вы тоже продолжаете видеть такой заголовок от Интерфакса, да? https://t.co/ID69VYQ5D7 — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) December 30, 2020

Кроме этого, появится реестр «сайтов-нарушителей», его будет вести Роскомнадзор. Решение о том, нарушил ли ресурс права россиян, принимают Генпрокуратура и МИД. Попавшим в реестр сайтам и соцсетям грозит ограничение доступа или блокировка.

Теперь в России появится реестр сайтов, «причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека». Это было бы смешно, если б не было так грустно https://t.co/1PqhIowOjj — Медиазона (@mediazzzona) December 30, 2020

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Закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность коснётся граждан, которые получают финансирование из-за рубежа. Незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием также получают этот статус.

Кроме того, закон регулирует уведомительный порядок учета общественных объединений, которые функционируют в России без государственной регистрации и получают иностранное финансирование для участия в политической деятельности. Отмечается, что общественные объединения, включенные в реестр, должны будут предоставлять в Минюст РФ информацию об объеме и целях иностранного финансирования и расходования этих средств раз в квартал.

Иностранные журналисты, которые аккредитованы в России, могут также получить статус иноагента, если будут осуществлять деятельность, которая связана с выполнением функций иностранного агента. При этом СМИ должны будут маркировать материалы физических лиц и организаций, которые обладают статусом иноагента.

Помимо этого, законом уточняется понятие «политическая деятельность». Согласно документу, к политической деятельности относится участие в организации и проведении публичных мероприятий, таких как митинги, шествия, участия в выборах и наблюдение за ними, а также формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований.

Путин подписал закон, который позволяет признавать «иностранными агентами» организаторов митингов и наблюдателей на выборах, действующих в «интересах иностранного государства» https://t.co/O4MMp9kkF6 — Медиазона (@mediazzzona) December 30, 2020

В законопроекте прописали, что политической деятельностью не может считаться работа экологических, благотворительных организаций, а также тех, кто работает в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни и спорта.

Уточняется, что иностранные агенты, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, согласно документу, упоминая о любом иноагенте в своих материалах — как об организации, так и о физическом лице, — СМИ будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента.

Подарок на Новый год от Путина https://t.co/JmqnTNuW5K — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 30, 2020

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Федеральный закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг предоставит банкам право собирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ — право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). При этом ЕБС наделяется статусом госинформсистемы (ГИС).

Закон также допускает сбор биометрии через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг и возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. А в случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут быть использование другие госинформсистемы.

Помимо этого, допускается использование ЕБС и в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц, а не только в рамках отношений, установленных законодательством. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем (КБС) в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России.

Аутентификация (идентификация) с использованием КБС будут возможны после аккредитации этих систем. Причем требования для аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию, и для систем, которые делают аутентификацию, пояснял Зимин. Кроме того, Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор – за обработкой персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.

Путин подписал закон о биометрической идентификации для получения банковских услугhttps://t.co/0kCC2oREgL#система_ебс pic.twitter.com/ejSMsEViZV — Planet Today (@PlanetTodayRu) December 30, 2020

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Закон о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях не только накладывает запрет на реализацию, но и на рекламу употребления, в том числе через интернет. Эти действия запрещены, если газ предназначен не для пищевой продукции или медицинских, промышленных, технических целей.

Кроме того, запрещено потреблять закись азота «не по назначению», «в целях изменения состояния организма человека», если это не связано с получением медицинской помощи.

Как предупредило МВД, за неправомерные действия, связанные с оборотом закиси азота, грозит уголовное преследование по ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Лица, участвующие в пропаганде или незаконной рекламе газа, согласно новому закону, могут быть оштрафованы. Так, для физических лиц штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Кроме того, законопроект позволяет в административном порядке приостановить работу ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

К сожалению, правоприменительная практика похожих законов, касающихся «пропаганды наркотиков», привела к тому, что блокируются ссылки на дискуссии о наркотиках и наркомании, СМИ подвергаются колоссальному давлению — материалы заставляют удалять под страхом штрафов и полной блокировки сайта. Поэтому есть опасения такой же политики в отношении «веселящего газа», когда под цензуру могут попасть мемы, а также отрывки из некоторых культовых фильмов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы, производства и продажи негорючего газа N2O, или закиси азота.https://t.co/XxnzF0ZB13 — Znak.com (@znak_com) December 29, 2020

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Подписан закон, предусматривающий возможность электронного обжалования вынесенных без составления протоколов штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер. Пожалуй, это можно назвать положительным примером заботы государства о гражданах в цифровой среде.

Ранее в законодательстве не был закреплен специальный порядок обжалования таких постановлений, в связи с чем необоснованно привлеченные к административной ответственности были вынуждены тратить время и средства для восстановления своих прав.

Теперь Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется нормой, согласно которой жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированном камерами, может быть также подана в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой выдается при обращении за получением госуслуг в электронной форме через портал госуслуг, либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в таком виде.

Копия решения по жалобе на постановление может быть направлена через портал госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения. Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Обжаловать штрафы ГИБДД в суде можно будет через интернет https://t.co/SXyIGR8W6f — Адвокат Поправкин А.А. (@AdvokatSmolensk) December 17, 2020

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В России будет создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.

Учредителем государственной компании «Единый регулятор азартных игр» от имени РФ будет Минфин. Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр.

Законом предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Законом устанавливается, что единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени, говорится в пояснительной записке.

Путин подписал закон о создании единого регулятора азартных игр:https://t.co/6UCWXSLSYf pic.twitter.com/joFDxjL51u — ТАСС (@tass_agency) December 30, 2020

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Запрет использовать общедоступные персональные данные (ПД) также получил одобрение Президента. Автором закона является депутат Антон Горелкин, который руководствовался тем, что владельцы должны плдучить право требовать удаления от операторов своих общедоступных данных. Получение согласия «по умолчанию» не допускается. Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных. Согласие же может даваться непосредственно оператору или через специальную информационную систему Роскомнадзора. Предоставленное разрешение владелец данных может отозвать в любой момент, после чего оператор обязан приостановить выдачу сведений

В случае, если персональные данные оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы, обязанность доказывать законность последующего распространения ПД лежит на каждом лице, осуществившем их распространение.

После вступления закона в силу, как объяснил автор законопроекта, каждый сайт будет обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение обработки ПД.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, кроме требования к операторам — «в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего согласия субъекта персональных данных опубликовать информацию об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения», который вступает в законную силу с 1 июля 2021 года.

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Подписан «закон о праве на ЛСДУЗ», который запрещает разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о конфиденциальности данных о силовиках. Госзащита также полагается их близким:https://t.co/Tt2ED6tExE pic.twitter.com/d6AVV6G7ci — ТАСС (@tass_agency) December 30, 2020

Изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

Также закон вносит уточнения в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.

Путин подписал закон, запрещающий разглашать сведения об оперативной деятельности и частной жизни силовиков, а также закон о праве любого россиянина требовать от любого оператора персональных данных удалить сведения о себе из общего доступа без дополнительных условий — НТВ (@ntvru) December 30, 2020

По мнению журналистов и правозащитников, этот закон направлен на защиту чиновников и силовиков от независимых расследований, особенно касающихся коррупции и злоупотреблений.

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Также введены крупные штрафы для владельцев сайтов и провайдеров хостинга за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе экстремистские материалы, данные о способах приготовления и применения наркотиков и детскую порнографию.

За неудаление грозит наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

За повторное нарушение — штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Для юрлиц штраф составит «от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение», либо за предшествующую дате правонарушения часть календарного года, когда оно было обнаружено. Штраф при этом не может быть менее 4 млн рублей.

Авторы поправок в пояснительной записке делали акцент на нарушениях, допущенных иностранными соцсетями — такими как YouTube, Facebook и Twitter. Судя по всему, закон был написан в первую очередь для воздействия на данные ресурсы.

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Опубликован закон, ужесточающий уголовную ответственность за клевету в интернете, внося изменения в статью 128-1 УК. Клевета, распространяемая публично в СМИ или интернете, а также клевета в отношении нескольких лиц, «в том числе индивидуально неопределенных», будет наказываться штрафом до 1 миллиона рублей, обязательными или принудительными работами, арестом до двух месяцев или лишением свободы до двух лет.

Клевета с использованием служебного положения грозит штрафом до 2 миллионов рублей, обязательными или принудительными работами, арестом до четырех месяцев или лишением свободы до трех лет.

За клевету о том, что гражданин имеет заболевание, представляющее опасность для окружающих, грозит штраф до 3 миллионов рублей, обязательные или принудительные работы, арест до шести месяцев или лишение свободы до четырех лет.

«Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», наказывается штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы до 5 лет.

За клевету теперь грозит тюремный срок. До этого максимальным наказанием был штраф в 5 миллионов рублей и до 480 часов обязательных работhttps://t.co/M0vKl0ql6A — Такие Дела (@takiedelaru) December 30, 2020

В статью 213 УК внесены изменения, касающиеся наказания за «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».

За данное правонарушение будет полагаться уже существующее в законодательстве наказание — штраф в 300 тыс.-500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оба «клеветнических» законопроекта были внесены в Госдуму депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным и приняты в ускоренном порядке.

Крайне жесткий набор законопроектов. Особенно — расширение диспозиции статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Введено понятие "угроза насилия". Под нее очень многое из устного общения и постов в соцсетях подпадает. Полицейское государство в атаке https://t.co/20OusdXwVB — Александр Аверин (@alxaverin) December 23, 2020

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Оскорбления в интернете теперь приравниваются к публичным, согласно закону, вносящему изменения в КоАП по инициативе депутата Александра Хинштейна и сенатора Андрея Турчака, который авторы позиционировали как законопроект «против хамства чиновников».

Штраф для граждан теперь составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — до миллиона рублей.

На такие же суммы будут штрафовать и за оскорбления в публичных выступлениях и в СМИ. В повышенных размерах предложено также штрафовать за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ и интернете.

Законом также введена ответственность за клевету. Кроме этого, закон предусматривает штрафы для чиновников до 150 тысяч рублей за проявленное в отношении граждан хамство.

Указом также увеличиваются штрафы за оскорбление в целом https://t.co/xPJfVkb4cj — МБХ медиа (@MBKhMedia) December 30, 2020

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Подписан закон, обязывающий соцсети блокировать запрещённый контент. Он впервые вводит в российское законодтельство понятие «социальная сеть».

Соцсеть в нем определена как интернет-ресурс, «который предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ, других языках народов РФ, на котором может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ и доступ к которому в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся на территории РФ».

По этому закону Роскомнадзор сможет получать информацию о владельце соцсети. Служба сначала определит провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение социальной сети в интернете. Затем она направит им электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца социальной сети.

Роскомнадзор фиксирует дату и время направления указанного уведомления, в течение трех дней провайдер или иное лицо, размещающее соцсеть, обязаны предоставить данные, позволяющие идентифицировать владельца социальной сети. После этого Роскомнадзор уведомляет владельца соцсети о включении его информационного ресурса в реестр социальных сетей.

Роскомнадзор будет вести реестр соцсетей с числом пользователей в РФ свыше 0,5 млн в сутки Внесенная в Госдуму соответствующая поправка обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент. Источник: https://t.co/Yw64wuHd4Z pic.twitter.com/agRaPLkH8l — Seo-Репутация (@seo_reputation1) December 23, 2020

Закон обязывает владельца социальной сети модерировать и блокировать запрещенную информацию, точный перечень которой указан в этом законе.

В частности, под запрет попадает информация, целью которой является опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями

Также нельзя оставлять доступной информацию, «выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

То же касается «информации, содержащей призыв к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Это также касается «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».

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Внесённые в закон «О связи» поправки дают Роскомнадзору возможность взять под контроль сети связи операторов кабельного вещания.

Теперь они обязаны предоставлять надзорному ведомству и Радиочастотной службе такой доступ. Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее отрасль выступила против принятия данного закона.

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