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20.11.2020

Кабельные операторы раскритиковали законопроект о доступе Роскомнадзора к их сетям

Инициативу депутатов Госдумы, которая даст возможность надзорному ведомству с помощью спецоборудования записывать контент кабельных ТВ-каналов, представители отрасли считают необоснованным обременением для бизнеса

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Крупные операторы кабельного телевидения выступили против инициативы депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ к сетям для установки специального оборудования, сообщает РБК. Они назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение.

По мысли же авторов законопроекта №1057385-7, в числе которых — депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн, надзорное ведомство с помощью данного спецоборудования сможет контролировать контент на распространяемых по кабельным сетям телеканалах.

Законотворцы считают, что в данный момент РКН не имеет возможности для осуществления госконтроля над работой кабельной сети связи, и такая ситуация якобы создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.

Согласно инициативе, оборудование будет принадлежать Роскомнадзору и его установка не потребует дополнительных расходов от операторов. Однако, как заявил РБК вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, в проекте не указано, кто будет оплачивать каналы связи и обслуживать оборудование, то есть эти расходы могут переложить на кабельных операторов.

По словам Силина, идея подобного законопроекта появилась несколько лет назад, и АКТР  была против нее. В частности, в октябре 2019 года с похожей инициативой выступило Минцифры. В конце прошлого года Медиа-коммуникационный союз, который объединяет крупнейшие телекоммуникационные компании и медиахолдинги, направил письмо Алексею Волину, тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором указывал, что важно определить источник финансирования затрат на установку и эксплуатацию оборудования, а также предусмотреть возмещение соответствующих расходов операторам. Представитель союза опасался, что технические средства контроля могут оказаться несовместимыми с другим оборудованием операторов и повлияют на качество связи.

Инициатива дополнительных обременений для операторов выглядит странной и необоснованной, считает собеседник РБК в одном из крупных кабельных операторов. Если есть потребность контролировать контент и выявлять неправомерный, то логично осуществлять это на стороне СМИ, а не перекладывать это обязательство на кабельных операторов, пояснил он:

«Это мешает развитию отрасли и привносит дополнительные барьеры, которых с каждой принимаемой законодательной инициативой становится все больше».

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Представители «Акадо-Телеком» и «МегаФона» также указали, что необходимо будет дополнительно оценить затраты кабельных операторов. Представители «Ростелекома» и «Эр-Телекома» сообщили, что пока изучают документ. Представитель МТС отказался от комментариев.

По мнению Михаила Силина, при последовательном контроле каналов вероятность обнаружения нарушений мала, а при параллельном стоимость мониторинга станет очень большой. Он также считает, что большинство опасного контента проходит через интернет, а не транслируется в сетях кабельного ТВ, поэтому несправедливо, что предлагается установить контроль за кабельными операторами, а не за теми, кто распространяет контент через сеть.

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