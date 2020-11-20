Кабельные операторы раскритиковали законопроект о доступе Роскомнадзора к их сетям

Крупные операторы кабельного телевидения выступили против инициативы депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ к сетям для установки специального оборудования, сообщает РБК. Они назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение.

Операторы кабельного ТВ назвали необоснованным обременением для бизнеса предложение депутатов обязать их предоставить Роскомнадзору доступ на сети для установки спецоборудования. C его помощью ведомство будет контролировать, исполняют ли они закон «О СМИ»https://t.co/spO26u8WVG — РБК (@ru_rbc) November 20, 2020

По мысли же авторов законопроекта №1057385-7, в числе которых — депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн, надзорное ведомство с помощью данного спецоборудования сможет контролировать контент на распространяемых по кабельным сетям телеканалах.

Законотворцы считают, что в данный момент РКН не имеет возможности для осуществления госконтроля над работой кабельной сети связи, и такая ситуация якобы создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.

Согласно инициативе, оборудование будет принадлежать Роскомнадзору и его установка не потребует дополнительных расходов от операторов. Однако, как заявил РБК вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, в проекте не указано, кто будет оплачивать каналы связи и обслуживать оборудование, то есть эти расходы могут переложить на кабельных операторов.

Напомним, ряд депутатов во вторник внесли предложение об изменении закона «О связи». Согласно новым поправкам, операторы кабельного ТВ должны будут устанавливать специальное оборудование для записи телепередач. После с его помощью Роскомнадзор будет контролировать контент. — SOTA (@SotaVision) November 20, 2020

По словам Силина, идея подобного законопроекта появилась несколько лет назад, и АКТР была против нее. В частности, в октябре 2019 года с похожей инициативой выступило Минцифры. В конце прошлого года Медиа-коммуникационный союз, который объединяет крупнейшие телекоммуникационные компании и медиахолдинги, направил письмо Алексею Волину, тогда замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в котором указывал, что важно определить источник финансирования затрат на установку и эксплуатацию оборудования, а также предусмотреть возмещение соответствующих расходов операторам. Представитель союза опасался, что технические средства контроля могут оказаться несовместимыми с другим оборудованием операторов и повлияют на качество связи.

Инициатива дополнительных обременений для операторов выглядит странной и необоснованной, считает собеседник РБК в одном из крупных кабельных операторов. Если есть потребность контролировать контент и выявлять неправомерный, то логично осуществлять это на стороне СМИ, а не перекладывать это обязательство на кабельных операторов, пояснил он:

«Это мешает развитию отрасли и привносит дополнительные барьеры, которых с каждой принимаемой законодательной инициативой становится все больше».

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Представители «Акадо-Телеком» и «МегаФона» также указали, что необходимо будет дополнительно оценить затраты кабельных операторов. Представители «Ростелекома» и «Эр-Телекома» сообщили, что пока изучают документ. Представитель МТС отказался от комментариев.

По мнению Михаила Силина, при последовательном контроле каналов вероятность обнаружения нарушений мала, а при параллельном стоимость мониторинга станет очень большой. Он также считает, что большинство опасного контента проходит через интернет, а не транслируется в сетях кабельного ТВ, поэтому несправедливо, что предлагается установить контроль за кабельными операторами, а не за теми, кто распространяет контент через сеть.

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