Роскомнадзор просит депутатов защитить российские СМИ на иностранных платформах

Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Госдуму с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства:

«В последнее время участились случаи грубого нарушения иностранными интернет-платформами прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации, гарантированных 29 статьей конституции страны. По сути, иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России. Необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере, позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ и принимать меры в отношении интернет-платформ, игнорирующих эти требования».

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В ведомстве отметили, что особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом YouTube в отношении фильма «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», а также Twitter в отношении агентства «РИА Новости».

В начале сентября YouTube ограничил показ фильма «Беслан» телеканала «Россия 1». Американская платформа в своём ответе «РИА Новости» заявила, что это произошло из-за наличия сцен насилия и жестокости. Однако если при этом даётся достаточно контекста, на контент просто могут наложить возрастные ограничения.

Этот факт вызвал в российских властных кругах заметное оживление, YouTube обвинили в цензуре, которая запрещена Конституцией РФ, а Роскомнадзор выслал в адрес Google LLC соответствующее письмо, потребовав строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающего цензуру. Кроме этого, РКН обратился в Генпрокуратуру России с требованием оценить действия интернет-платформы.

А на днях «РИА Новости» заявило о введении против него санкций со стороны Twitter — соцсеть удалила аккаунт агентства из поисковой выдачи, и теперь те пользователи, которые ранее не были подписаны на страницу информагентства, не смогут найти её ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter ограничил возможности доступа к профилям RT и Sputnik.

Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить, почему в поисковой выдаче социальной сети исчезли сообщения от аккаунта агентства. «Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта «РИА Новости», — потребовало ведомство.

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