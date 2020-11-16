Склонение и пропаганда потребления наркотиков в Сети могут стать новым составом преступления

Состоялось совещание Совбеза по вопросам антинаркотической политики, в котором принял участие Президент РФ Владимир Путин и глава МВД Владимир Колокольцев. Исходя из той риторики, которую озвучивали участники заседания, борьба с распространением наркотиков будет усилена — в том направлении, как это понимает руководство государства.

Так, Владимир Путин жёстко раскритиковал саму возможность дискуссии о лёгких наркотиках.

С весны из-за пандемии границы России закрыты, если не считать некоторых исключений, въехать и выехать из страны сложно. Но есть и плюсы — контрабанда наркотиков за счет этого упала на треть, заметил Путинhttps://t.co/mqii7FNNN0 — РБК (@ru_rbc) November 16, 2020

Путин высказался по поводу «легких» наркотиков Президент назвал ложью пропаганду об их безопасности https://t.co/yihIvrzQvh — Business FM (@Radio_BFM) November 16, 2020

Кроме этого, Путин выразил уверенность, что сокращение более чем на треть контрабанды запрещённых веществ в Россию случилось благодаря антипандемическому закрытию границ.

Глава государства также призвал искать новые методы борьбы с наркоманией, указав на новые способы распространения наркотиков.

По словам Путина, в условиях пандемии такие тенденции еще более усилились: в первом полугодии текущего года число зафиксированных преступлений в этой сфере выросло почти на 70%.

«Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. И очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-служба МВД по итогам заседания сообщила журналистам о создании нового проекта стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года, представленного главой министерства Колокольцевым. В новом документе изменены цели государственной политики борьбы с наркотиками.

«В проекте новой стратегии скорректированы цели государственной антинаркотической политики. В качестве отдельной задачи выделено законодательное обеспечение антинаркотической деятельности. В настоящее время Министерством внутренних дел России разработаны и внесены в правительство проекты двух федеральных законов. Одним из них вводится новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети интернет», — сообщили в МВД.

В свою очередь Колокольцев отметил, что ведомство в числе своих приоритетных задач видит противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IT-технологий. «В качестве своих приоритетных задач МВД России видит реализацию дополнительных мер по пресечению деятельности организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также противодействие наркопреступлениям, совершенным с использованием IТ-технологий, и подрыв экономических основ наркобизнеса», — сказал министр.

Стоит заметить, у государства уже и так достаточно жёсткий подход в отношении распространяемой в Рунете информации о наркотиках. Дискуссии по этой теме жёстко пресекаются, а для владельцев интернет-площадок, где озвучиваются подобные «табуированные» темы, дело зачастую заканчивается штрафом или блокировкой. Хотя порой статьи на эту тему даже с натяжкой нельзя назвать пропагандой наркомании.

Так, за фразу о марихуане весной 2018 года было оштрафовано LentaChel, в августе такое же «счастье» настигло «7х7» за интервью с либертарианцев Михаилом Световым, и постоянным объектом для претензий властей неоднократно становилось издание «Батенька, да вы трансформер» — последний прецедент связан со статьёй «Героин — собственность модели», рассказывающей о героинозависимой девушке. Как правило, обжалование действий властей для изданий заканчивается неудачно, как и в случае с «Батенькой», который в итоге обратился в ЕСПЧ.

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