«Батенька» подал в ЕСПЧ жалобу по блокировке своей статьи в России

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош направил жалобу в в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение МВД и Роскомнадзора заблокировать материал «Героин — собственность модели», сообщает РБК со ссылкой на правозащитную группу «Агора».

Сооснователь издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обжаловал в ЕСПЧ действия МВД и Роскомнадзора, которые заблокировали статью о девушке с героиновой зависимостьюhttps://t.co/2oHWMe4iA0 Фото: anton.yarosh / Facebook pic.twitter.com/i3zVwlPHSY — РБК (@ru_rbc) August 27, 2020

В тексте статьи рассказывалось о девушке Тэо Логос (по паспорту — Анна Глазова), которая около 10 лет употребляет наркотики. Материал был направлен на то, чтобы «снять стигму, связанную с наркопотреблением, и поднять вопрос о правах и свободах наркопотребителей», говорится в жалобе.

Вскоре после публикации в МВД сочли, что материал создает «положительный имидж» наркопотребления и тем самым подпадает под определение информации, подлежащей включению в реестр запрещенной. В Роскомнадзоре по распоряжению полиции ограничили доступ к тексту.

Ярош обжаловал блокировку, настаивая, что в статье не содержится призывов к употреблению запрещенных веществ, а просто рассказывается личная история. Но суды не встали на его сторону, согласившись с полицией о том, что статья создает недостаточно пугающий образ употребления наркотиков и формирует впечатление, что быть зависимым можно без негативных последствий.

Жалобу в ЕСПЧ составил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. Из нее следует, что блокировка материала нарушает ст. 10 Европейской конвенции о свободе слова, мысли и религии. Авторы жалобы считают, что в блокировке материала не было острой общественной необходимости, поскольку российские власти и суд не указали, какой ущерб помогла предотвратить блокировка текста.

Из практики ЕСПЧ следует, что принцип свободы мысли распространяется не только на «безобидные» слова и идеи, но и на те, которые «оскорбляют, шокируют и беспокоят», сказано в жалобе.

Ярош считает, что власти вышли за рамки законодательства в части ограничения распространения информации о наркотиках, а в части создания положительного медийного образа наркопотребления закон противоречив и неясен.

Российские власти и суд не указали в своих решениях, какой ущерб помогла предотвратить блокировка текста «Героин — собственность модели», никаких данных о возможном росте уровня употребления наркотиков или подобных эффектах также приведено не было, отмечается в жалобе.

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