Издание «7х7» объявило сбор средств на уплату штрафа за интервью о легализации наркотиков

Сыктывкарский городской суд оставил в силе постановление мирового судьи о штрафе в 800 тыс. руб. для интернет-журнала «7×7» за интервью политика Михаила Светова о легализации наркотиков.

«Постановление мирового судьи оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — зачитал судья.

Роскомнадзор в суде представлял начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Александр Елагин, со стороны «7×7» — юрист Владимир Зубков. В начале заседания Зубков попросил приобщить доказательства, которые судья просил предоставить на предыдущем заседании — письмо от гендиректора «7×7» о том, что данный интернет-журнал — субъект малого предпринимательства, выписку из ЕГРЮЛ, квитанцию из налоговой, устав и отчет о финансовых результатах. Стороны изучили материалы дела — посмотрели фрагмент видеоинтервью со Световым на компьютере.

Интернет-журнал «7×7» собирает средства на оплату штрафа. Сделать взнос можно на donate.7×7-journal.ru.

В заявлении редакции говорится:

«Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний. Для нас важно продолжать работать и делать это на принципах независимости и объективности. Мы хотим и дальше писать уникальные материалы о том, что происходит с гражданским обществом в регионах России».

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В марте 2018 года член Федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов дал интервью интернет-изданию «7×7», где среди прочего сказал, что декриминализация наркотических средств способна победить эпидемию наркомании в стране, а что запреты только усугубляют ситуацию и поддерживают наркомафию. В конце мая Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на главного редактора интернет-журнала 7×7, поскольку увидел в данном интервью пропаганду наркотиков, в частности — героина.

Редакция 7×7 сразу выразила несогласие с таким решением, и не видит в публикации пропаганду наркотиков: «Непонятно, на каком основании представители уполномоченного органа пришли к выводу, что мнение одного человека о необходимости узаконивания наркотиков может побудить кого-то их принимать».

«Роскомнадзор запрещает не пропаганду, а диалог, — прокомментировал сложившуюся ситуацию Светов на своём канале. — Это напрямую следует из их заключения. В интервью, в котором я называю наркоманов, мягко говоря, идиотами и в котором последовательно отговариваю людей употреблять наркотики, они рассмотрели пропаганду наркомании. Единственная пропаганда, которой я занимаюсь, это пропаганда здравого смысла. Потому что только разумный подход, а не цензура и запреты, может решить проблему наркомании».

Подобный абсурд творится во многих регионах России. В частности, в Челябинске на 40 тыс. рублей был оштрафован главред интернет-издания LentaChel Герман Галкин, поскольку одной из статей, посвященных пугающей статистике преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в России, была высказана мысль, подвергающая сомнению вред от легких наркотиков. Также там были приведены в пример опыт декриминализации марихуаны в США и некоторых стран Европы и Азии. В итоге на Галкина был наложен штраф, который также не удалось отменить с помощью апелляции.

На днях Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации (пока без ограничения доступа) четыре статьи Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР). В них МВД РФ также усмотрело пропаганду наркотиков, после чего подало на ФАР в суд.

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