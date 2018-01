МВД заблокировало русский перевод статьи Wired о российском онлайн-наркорынке

Корреспондент популярного американского издания Wired Энди Гринберг (Andy Greenberg) в ноябре 2014 года написал статью о российском «теневом» интернет-магазине RAMP (Russian Anonymous Marketplace), бывшим крупнейшей онлайн-площадкой по торговле наркотиками. По заявлению МВД, данный ресурс был «ликвидирован» в сентябре 2017 года. Но информация о нём продолжает волновать полицейских.

В своём материале Гринберг с удивлением отметил феномен «живучести» данного магазина, в то время как зарубежные крупные интернет-площадки, начиная с нашумевшего Silk Road (закрытого после спецоперации ФБР), и заканчивая десятками его последователей, ликвидировались в течение достаточно короткого периода. Причину этого Гринберг тогда увидел в том, что власти РФ «смотрят сквозь пальцы на киберпреступность» (об этом же заявлял ему и владелец интернет-площадки в анонимном интервью), а также в упрощённой схеме взаимодействия между собой участников нелегального процесса. Никакой пропаганды наркотиков данная статья не содержит — корреспондент Wired достаточно нейтрально и кратко описал принцип работы подобных магазинов, приведя там же экспертное мнение представителей академического сообщества, изучающих магазины наркотиков в теневом интернете.

Однако в российском Министерстве внутренних дел решили иначе и дали указание на блокировку русского перевода этой аналитической статьи на ресурсе «Иноблоггер»:

reestr.rublacklist.net/rec/277123

Данный портал специализируется на «переводе статей известных англоязычных блогеров, экспертных оценках, а также просто интересных материалах на тему информационных технологий».

В данном решении МВД четко прослеживается неправомерные действия, превышение полномочий и расширенная трактовка российского законодательства в отношении регулирования интернет-пространства. Мы уже неоднократно говорили о том, что просто блокировка той или иной информации и противоречит основному закону РФ — Конституции, и по сути никак не решает насущных проблем, что подтверждают и сами российские власти. Однако они упорно продолжают бороться с информацией, которую относят в разряд запрещённой, порой нанося удары по ни в чём не повинным сайтам, как это произошло с «Иноблоггером».

Подобные абсурдные действия МВД (а ранее ФСКН) по цензуре интернет-пространства проявляются регулярно. Например, ранее в реестр запрещенных сайтов был внесен документ, который представляет собой публикацию научного труда со стороны НИИ Биомолекулярной химии Венгерской академии наук (Institute of Biomolecular Chemistry Chemical Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences). И до сих пор находится под блокировкой. Или другой пример: по требованию МВД Роскомнадзор заставил портал «Батенька, да вы трансформер» удалить статью о наркоторговце, рассказывающей историю так называемого «кладчика». Тоже самое произошло с изданием «The Village»: надзорным органам не понравилась статья о проблеме распространения наркотиков, освещающая проблему продажи «спайсов» с разбором о том, как устроен этот рынок в России и как его регулируют в Европе.

Стоит также вспомнить и о ряде энциклопедических статей Википедии, подтвержденные множеством научных источников, которые государственные борцы с наркоманией считают пропагандирующими запрещенные вещества. Но Википедию российские госорганы пока не решаются блокировать (за исключением одного «ночного инцидента»), хотя статьи данной крупнейшей энциклопедии еще с 2012 года находятся в реестре запрещенных сайтов по самым различным основаниям.

.