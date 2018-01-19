Старые требования Генпрокуратуры становятся источником новых блокировок

Ещё одно региональное издание оказалось заблокировано Роскомнадзором на основании решения Генпрокуратуры, причём аж за июль 2016 года! В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов, РосКомСвобода обнаружила, что этот список пополнился уральским региональным СМИ rupolit.net, имеющим выданное РКН «Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-64425 от 31.12.2015»:

reestr.rublacklist.net/rec/278534

Как правило, в реестр решением Генпрокуратуры вносятся сайты, размещающие на своих страничках «экстремистские материалы» или информацию, направленную на разжигание межнациональной, социальной или религиозной розни, и другие подобные «тяжеловесные грешки». Пытаясь понять, на каком основании этот сайт попал в немилость Генпрокуратуры, мы проверили его по решению, которое почему-то датировано 2016 годом, и нашему удивлению не было предела — согласно ему уже блокируется сайт utronews.ru/utronews.org из Санкт-Петербурга.

Напомним, в одной из наших прошлых публикаций мы писали о борьбе главы хостинга DiPHOST Филиппа Кулина за разблокировку издания «Ока-инфо», которое по сомнительным причинам оказалось в реестре, но и это оказалось ещё не всё — на руках у хостера к тому моменту уже было три дела, где «прокуратура мочит СМИ в регионах» за комментарии без права выхода из ситуации. Одним из таких дел было касающееся utronews — онлайн-издание попало под блокировку решением Генпрокуратуры за номером 27-31-2016/Ид3170-16. И, надо же, какое совпадение — сегодня в реестре запрещённых сайтов на основании того же самого решения оказалось совсем другое интернет-СМИ — rupolit.net! Таким образом, одним и тем же решением, с огромной разницей по времени в реестр запрещённых сайтов были внесены сразу два региональных новостных ресурса.

Совершенно непонятно на каком основании разные интернет-СМИ оказались под блокировкой, да ещё и с такой «временной вилкой»? Многие регулирующие Рунет законы РФ сами по себе абсурдны или, по крайней мере, вызывают большие вопросы, но в данном случае, судя по всему, происходит нарушение даже такого законодательства — уже на стадии его правоприменения.

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