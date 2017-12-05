Хостер вступил в борьбу за разблокировку издания «Ока-инфо»

О том, что история с газетой «Ока-инфо» приобретает всё более странные очертания, РосКомСвободе сообщил глава хостинга DiPHOST Филипп Кулин, и некоторые подробности, о которых мы ранее не знали, порождают массу неприятных вопросов. Но давайте обо всём по порядку. В августе 2017 года в ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили, что под блокировку на территории Российской Федерации попал сайт oka-info.ru подмосковной общественно-политической газеты «Ока-инфо». Дата принятия решения о блокировке — третье июля сего года, номер решения суда — 33-20042/2017. Как выяснилось, «обеспечительные меры, наложенные судом» коснулись «Ока-инфо», интернет-издания, которое имеет лицензию СМИ, по требованию одинцовской прокуратуры.

В правоохранительные органы города Одинцово поступила жалоба от неких лиц, возмущённых рядом комментариев пользователей, оставленных под одной из статей, размещённой на сайте.

Иск против издания в июне месяце 2017 года в суд подал одинцовский городской прокурор, потребовав заблокировать сайт. Роскомнадзор, как уточняет Филипп Кулин, судьбой официально зарегистрированного СМИ с действующей лицензией не озадачился никак. Однако, на счастье, которое длилось совсем недолго, суд первой инстанции отказал прокурору, поскольку комментарии были удалены.

Но прокурор, видимо, уже окончательно решил взять издание в «ежовые рукавицы», и подал кассационную жалобу в Московский областной суд, которую тот удовлетворил, постановив пересмотреть столь важное дело об особо опасном комментарии, стёртом с сайта, но не стёртом из памяти одинцовского прокурора, и вынес решение об ограничении доступа к запрещённой информации на сайте http://oka-info.ru.

Судебные разбирательства между газетой «Ока-инфо» и прокуратурой не прекращаются до сих пор.

А вот теперь начинается самое странное и интересное (нужное подчеркнуть). Так вышло, что хостером сайта является DiPHOST (ООО «Дремучий лес»), чей директор — Филипп Кулин — весьма известная в среде отраслевиков личность, особенно в плане своей принципиальности. В конце июля его хостер получил соответствующее уведомление от Роскомнадзора и несмотря на переговоры об удалении запрещенной информации сайт был надзорным ведомством заблокирован. Для того, чтобы продолжать свою деятельность, газета «Ока-инфо» волне логично решила зарегистрировать новое доменное имя и открыла на нем сайт заново.

«Однако в начале сентября Одинцовский городской прокурор заметил, что газета прекрасно себя чувствует и написал письмо в Роскомнадзор, — рассказывает Кулин. — РКН по письму одинцовского городского прокурора под копирку внес новый сайт http://okainfo.com в реестр и направил соответствующее уведомление хостеру».

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=okainfo.com

То есть складывается очередная возмутительная ситуация. Сайты издания уже практически «автоматом» попадают в реестр, словно оно внесено в какой-то чёрный список, наподобие минюстовского, куда попадают экстремистские или «нежелательные» организации. Налицо банальное преследование издания, которое будет продолжаться с каждым подобным «переездом».

«Хостер, ООО “Дремучий лес”, не мог согласиться с такой постановкой вопроса, когда личные разборки субъектов осуществляются руками хостера, — продолжает Кулин, — и подал в суд на Роскомнадзор, оспаривая решение о внесении “зеркала” в реестр. ООО “Дремучий лес” считает, что это незаконное решение наносит необоснованный ущерб его предпринимательской деятельности, так как вынуждает клиента отказаться от услуг хостера. При этом единственным смыслом решения Роскомнадзора является оказать давление на газету “Ока-инфо” посредством невозможности функционирования сайта. Т.е. хостер по сути является жертвой чужих интриг, с его деятельностью не связанных, использующих инструменты административного давления».

Подготовить заявление хостеру помогли юристы «Центра цифровых прав». В конце ноября этого года в Арбитражном суде города Москвы состоялось заседание суда первой инстанции, которое ООО «Дремучий лес», к сожалению, проиграло.

Сдаваться гендиректор «Дремучего леса» не собирается, тем более, что в данной ситуации Роскомнадзор, по мнению Кулина, «потерял границы и отвоевывает себе возможность блокировать вообще всё что угодно по велению левой пятки и ни за что не отвечать». Речи об исполнении закона тут даже не идёт — перед нами очередной случай халатности надзорного ведомства, его упорного нежелания признавать свои ошибки, касающиеся абсолютизма в блокировках. Хостер считает, что необходимо дальше бороться против всевластия Роскомнадзора, показав ведомству, что отрасль намерена сопротивляться нарушению закона и расширению барьеров вседозволенности как в продвижении интернет-цензуры, так и давлении на отрасль.

К сожалению, констатирует хостер, ООО «Дремучий лес» неспособно материально вести изматывающее дело и нуждается в помощи. РосКомСвобода, со своей стороны, предлагает интернет-сообществу, правозащитникам и отраслевикам присоединиться к борьбе и Филиппа Кулина, и интернет-издания «Ока-инфо».

Когда мы попросили Филиппа Кулина прокомментировать эту ситуацию, он отметил всё более возрастающую оторванность российского надзорного ведомства текущей реальности, особенно касаемо желания вести диалог с отраслью и соблюдать закон — действия Роскомнадзора зачастую носят формализованный характер, а также призвал коллег включиться в данный процесс:

«Роскомнадзор вертит законом, как хочет. С таким подходом, когда РКН действует не из соображений права и исполнения закона, а из соображений своей отчетности и «как бы чего не вышло» — мы, интернет-отрасль, все находимся в абсолютной никем неконролируемой власти Роскомнадзора. На данный момент я ожидаю, что мне помогут корпоративные юридические отделы участников отношений».

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Кроме этого, хостер подметил нездоровую тенденцию давления властей на региональные средства массовой информации — только у него на руках уже есть три дела, где «прокуратура мочит СМИ в регионах» за комментарии без права выхода из ситуации. «Я бы не месте СМИ немного напрягся», — говорит он. Точно такая же ситуация сложилась вокруг интернет-изданий glazey.net из Серпухова и utronews.ru из Санкт-Петербурга:

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=27-31-2016%2FИд3170-16

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=2-2118%2F2017

Парадоксально, но крупные новостные ресурсы пока не проявляют особого интереса к этим нездоровым прецедентам с преследованием региональных СМИ, говорит Кулин.

На наш взгляд, в данной ситуации проявилось сразу несколько фактов нарушения существующего законодательства, а также явное превышение полномочий как Роскомнадзора, так и одинцовской прокуратуры. Призываем коллег, подписчиков и всё интернет-сообщество обратить внимание на странные события, касающиеся действий властей в отношении региональных интернет-СМИ, а федеральные новостные агентства — озвучить уже явно назревшую проблему закручивания гаек в регионах и неправомерных действиях надзорных органов.

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