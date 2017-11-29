На BlaBlaCar в России может поставить крест кубанский суд

Тимашевский районный суд Краснодарского края поставил под сомнение существование в России сервиса совместных поездок BlaBlaCar своим решением, вынесенным 12 сентября 2017 года. Судебное разбирательство было инициировано Тимашевской прокуратурой, которая связала деятельность сервиса с незаконным предпринимательством. Если судебное решение вступит в силу, Роскомнадзор заблокирует доступ к ресурсу на всей территории России. Сейчас компания «Комьюто Рус», российский оператор BlaBlaCar, пытается обжаловать это решение, о чём представитель сервиса сообщил СМИ:

«Мы обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы, и параллельно подали апелляцию на само решение о признание публикуемой информации запрещенной, потому что считаем его несправедливым. 27 октября Тимашевский суд Краснодарского края восстановил для нас срок подачи апелляционной жалобы. Мы предполагаем, что до конца этого года состоится повторное судебное заседание, где мы сможем доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации».

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В прокуратуру с жалобой на сервис совместных поездок обратилась некая ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения (какое для этого нужно разрешение не уточняется). Показательно, что за самих якобы нелегальных перевозчиков никто так и не взялся.

Суд в Тимашевске еще 12 сентября запретил публиковать в интернете данные о совместных поездках на машинах https://t.co/ADDjCb7VQ9 — Медиазона (@mediazzzona) November 29, 2017

На сайте Тимашевского районного суда действительно есть карточка дела, рассмотренного 12 сентября по заявлению прокуратуры. Хотя данные об ответчике не указаны, в карточке говорится, что суть требования заключается в «признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации». В качестве заинтересованных сторон указан Роскомнадзор. Жалоба на решение принята к рассмотрению Краснодарским краевым судом.

Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько сказал, что Blablacar используют таксисты-нелегалы, которые совершают по два-три рейса в день. В РАС сетуют, что появление BlaBlaCar привело к снижению объема перевозок междугородным автотранспортом на 15–20%. В «Комьюто Рус» сообщили, что компанию не уведомляли о процессе в Тимашевском суде, а решение обжаловали, узнав о нем от одного из клиентов.

По мнению управляющего партнера юридической фирмы «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, тотальный запрет на публикацию объявлений нецелесообразен. «Контролирующим структурам следует разбираться в каждом конкретном случае. Если водитель компенсирует свои расходы на бензин, это не может считаться предпринимательской деятельностью. В случае, если в обход правил сервиса владелец машины попробует заработать на перевозках по системе BlaBlaCar, это может быть основанием для привлечения к административной ответственности»,— считает юрист.

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