Госатака на сайт Фонда Рылькова

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации (пока без ограничения доступа) четыре статьи Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова. Об этом сообщила президент фонда Анна Саранг.

получили уведомления роскомнадзора о удалении 4 статей с нашего сайта по решению МВД в том числе эссе рядового наркопотребителя о том кто получает прибыль от репрессивной наркополитики (МВД). чёт МВД решило что распространение данного мнения на территории РФ запрещено 🤔 — эротик инфлюенсер (@anyasarang) August 28, 2018

Созданный в 2009 году фонд, чья миссия — продвижение и развитие гуманной политики в отношении наркозависимых, основанной на толерантности, охране здоровья, защите достоинства и прав человека, уже не в первый раз становится мишенью для властей. Блокировать доступ к нему начали еще в 2012 году «в связи с размещением материалов, пропагандирующих употребление наркотических средств, информации о сбыте, приобретении, склонении к потреблению наркотических средств», а в июле 2016 года Министерство юстиции РФ включило ФАР в реестр «иностранных агентов», поскольку якобы в «ходе проведения… плановой документальной проверки» был установлен «факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». В декабре того же года организации не удалось оспорить это решение. В марте текущего года ЕСПЧ коммуницировал жалобу​ Фонда на блокировку его сайта из-за публикации материалов о заместительной терапии.

Мы связались с Анной Саранг, которая сообщила, что уведомление о блокировке фонд получил только вчера. В пришедших на электронную почту письмах Роскомнадзора (документы есть в распоряжении РосКомСвободы) утверждается, что все четыре статьи якобы содержат «информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, способах и местах культивирования наркосодержащих растений». Саранг отрицает претензии надзорного ведомства, поскольку данные «статьи даже не про наркотики», а носят они исключительно просветительский характер.

«В течение суток с момента получения настоящего уведомления необходимо проинформировать об этом обслуживаемого Вами владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, — сказано в письме Роскомнадзора. — В течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в реестр владелец сайта в сети «Интернет» обязан принять меры по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», содержащему информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

«В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет», — пишет РКН, — провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта указанных мер будет принято решение о включении сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено в реестр, а доступ к нему операторами связи будет ограничен».

Одна из запрещенных статей под названием «Это что-то вроде гостиной: как я побывал в амстердамской инъекционной комнате» была опубликована на сайте фонда осенью 2016 года. Как предположила Саранг, регулятор посчитал, что эта статья распространяет информацию о местах, где употребляются наркотики.

Вторая статья под названием «Кому выгодна агрессивно-репрессивная наркополитика, или Почему война с наркотиками проиграна» была опубликована в мае в разделе «Личные свидетельства». В статье автор выражал мнение, что репрессивная наркополитика выгодна силовикам.

Третья статья была посвящена теме социальной работе фонда с людьми, употребляющими наркотики. Четвертым материалом, который Роскомнадзор, внес в реестр запрещенных, стала газета для людей употребляющих наркотики «Шляпа и Баян» с информацией о защите своих прав.

«Решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, может быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения», — отмечается в письме Роскомнадзора.

Как видно из скриншотов, решения о внесении вышеупомянутых ссылок были приняты еще третьего и девятого августа текущего года, но надзорное ведомство почему-то проинформировало об этом фонд имени Рылькова только 27 августа.

Анна Саранг отметила, что до вчерашнего дня Роскомнадзор никак не давал о себе знать, затем они получили письмо с уведомлениями на имейл, и «больше никаких коммуникаций не было вообще».

«Пару-тройку недель назад, — также рассказывает Анна, — мы уже убрали один материал (газета «Шляпа и баян»), так как на нас по ней возбудили [дело] по ст. 6.13 КоАП… С МВД мы уже до этого два раза встречались, и вот вчера наш юрист нашел на сайте [Зюзинского районного суда] информацию по возбуждённому на нас делу».

Как следует из карточки суда, дело №05-1015/2018, где привлекаемым лицом проходит Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова, зарегистрировано 22 августа 2018 года.

Почему вдруг такая запоздалая реакция надзорного ведомства и зачем МВД подало в суд уже после того, как Фонд удалил с сайта вызвавшую у полиции вопросы статью, остаётся только догадываться.

По словам Анны Саранг, Фонд не намерен сидеть сложа руки — они будут добиваться справедливости в судебном порядке.

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