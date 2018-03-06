ЕСПЧ спросил Россию о применении разделегирования сайтов в интернет-цензуре

Правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы ФАР в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил о том, что жалоба на блокировку сайта фонда была судом коммуницирована. Это означает, что Страсбург направил властям России ряд вопросов, которые должны разъяснить — ограничили ли те свободу выражения мнения создателей сайта, был ли его запрет ​необходим в интересах национальной безопасности, общественного порядка и охраны здоровья людей, а также не нанесло ли это значительного ущерба работе фонда.

В начале 2012 года сайт фонда Рылькова был заблокирован «в связи с размещением материалов, пропагандирующих употребление наркотических средств, информации о сбыте, приобретении, склонении к потреблению наркотических средств», говорится в жалобе организации. Тогда начальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве Вячеслав Давыдов письменно потребовал от ООО «Регистратор доменов» «прекратить делегирование домена rylkov-fond.ru в кратчайшие сроки».

Оспорить блокировку фонду не удалось: Хорошевский суд Москвы и Мосгорсуд сочли, что она была совершена «в целях защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нравственности и благополучия населения». ​Россия нарушила в отношении фонда статью 10 Европейской конвенции, где речь идет о свободе выражения мнения, утверждается в жалобе.

Блокировка сайта ФАР была беспрецедентным случаем, пояснил Дамир Гайнутдинов: в начале 2012 года закон о «черных списках» сайтов еще не действовал. Именно поэтому «ФСКН использовала такой экзотический способ блокировки, как разделегирование доменного имени», пояснил правовой аналитик «Агоры».

В июле 2016 года Министерство юстиции РФ включило ФАР в реестр «иностранных агентов», поскольку якобы в «ходе проведения… плановой документальной проверки» был установлен «факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента». В декабре того же года организации не удалось оспорить это решение.

В начале февраля уже этого года Хорошевский районный суд Москвы оставил в силе решение о штрафе в 50 тысяч рублей, наложенный на ФАР в ноябре 2017 года за то, что на сайте фонда Рылькова появилась ссылка на фонд «Открытое общество», внесенный в список нежелательных организаций. При этом, ссылка была размещена на сайте до того, как фонд «Открытое общество» был признан нежелательным.

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