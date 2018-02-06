МВД заблокировало страницу о замке Шёнбург за комментарии пользователей

Министерство внутренних дел РФ, имеющее полномочия внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют или пропагандируют наркотики, неожиданно внесло в реестр заблокированных одну из страниц сайта All-Castles — проекта, который представляет собой «большую базу замков – их описаний, фотоматериалов, комментариев других пользователей, — собранную из различных онлайн- и офлайн-источников и публикаций».

Своей целью владельцы сайта ставят объединение всех замков мира в пределах интернет-проекта All-Castles. Добавить замок может любой из пользователей сайта. «Данный сайт является уникальным источником информации как для профессиональных путешественников и туристов, так и для людей, интересующихся историей», — сказано в описании данного интернет-проекта.

Казалось бы, причём тут МВД, которому достались в наследство функции расформированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и замки, информация о которых собирается интернет-энтузиастами All-Castles со всего мира? Но недремлющее око правоохранителей смогло в бездонном интернет-пространстве найти противоправную информацию именно на странице, которая посвящена неоготическому замку Шёнбург, являющемуся также частью культурного ландшафта долины Среднего Рейна, которая, в свою очередь, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:

reestr.rublacklist.net/rec/288498

Судя по всему, недовольство российских сотрудников МВД, отвечающих за блокировку противоправной информации в Рунете, вызвали комментарии наркоспамеров непосредственно под самой статьей. Чтоб прокомментировать тот или иной материал на сайте, необходимо пройти достаточно простую процедуру, которую современным спам-ботам обойти не так уж и сложно. Поэтому в комментариях там часто царит спам-флуд, где есть не только предложения о приобретении запрещённых российским законодательством веществ, но и реклама сайтов имтим-услуг, азартных игр, порносайтов, а также вполне невинная информация о воспитании детей, о продвижении сайтов, о декоративном и прикладном искусстве, и даже сообщения от волонтерских организаций, собирающих материальную помощь для разного рода благотворительных проектов.

Естественно, не только эта статья вызвала повышенный интерес спам-ботов. Если пробежаться по списку «Топ-100 [замков]», то можно убедиться, что под большинством статей есть подобный «свиток длиною в жизнь», заполненный не относящейся к смыслу статьи информацией, и зачастую — противоправного характера. Почему в таком случае МВД решило заблокировать именно ссылку на замок Шёнбург, остаётся загадкой.

В этой и других ситуациях, связанных с блокировкой информации в интернете, позиция РосКомСвободы неизменна. Мы считаем политику ограничения информации и противоречащей Конституции РФ, и бессмысленной — тому доказательством служит заявление Николая Патрушева о росте наркомании на 60% с 2012 по 2017 годы. Только оперативная работа в офлайне помогает бороться с преступностью, в частности — нелегальной торговлей наркотиками, а не блокировка информации, поскольку от этого преступникам ни жарко, ни холодно — открыть на месте заблокированного сайта ещё с десяток подобных им не составит проблем. И уж тем более сомнительно банить никак не связанные с преступным миром интернет-ресурсы только из-за того, что админы не успели вовремя почистить ленту комментариев. Это чистой воды формализм и уж никак не борьба с наркопреступностью.

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