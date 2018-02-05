Прокуроры продолжают искать запрещённую еду в интернете

Обнаружен факт очередной массовой блокировки доменов или отдельных страничек интернет-магазинов, которые продают продукты из стран, попавших под так называемые «антисанкции». В реестр запрещённых на этот раз были внесены «Первый маркет товаров из Финляндии 1fin-market.ru» и «Торговая агро-доска объявлений России AgroRu.net».

В данных блокировках интересно то, что странички были внесены в реестр запрещённых сайтов с большим опозданием после вынесения по ним судебных решений, плюс к этому «охота» на них проходила в совершенно разных регионах России. По некоторым сайтам РосКомСвобода обнаружила сразу два решения разных судов, другие же, как правило, рассматривались по жалобе региональных прокуратур «пакетами» по несколько сайтов сразу.

К примеру, сайт 1fin-market.ru был полностью заблокирован решением №2-38/2017 Кулебакским городским судом Нижегородской области 11 января прошлого года и решением №2а-4091/2017 Октябрьского районного суда города Белгорода. Однако в реестр запрещённых «Первый маркет товаров из Финляндии» был внесён вот буквально на днях, согласно решению №2-5864/2017 Приморского районного суд Санкт-Петербурга за 4 мая прошлого года:

reestr.rublacklist.net/rec/290708

«Прокурор Приморского района Санкт-Петербурга обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц, в котором просил признать информацию, распространяемую в сети «Интернет» на сайте с адресом: , информацией, размещение которой в Российской Федерации запрещено», — сказано в судебном решении.

«Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что на сайте с адресом: в информационно-коммуникационной сети «Интернет» размещена следующая информация: «с помощью нашей компании полезные и качественные продукты стали доступны российским потребителям. Употребляя ежедневно в пищу натуральную рыбу, мясо, молочные и кисломолочные продукты, вы насыщаете организм всеми необходимыми полезными веществами, дарите ему естественную энергию, обеспечиваете себе активное долголетие и предупреждаете развитие множества хронических заболеваний. А дополнительным бонусом для вас будет безупречный вкус финских продуктов, который ценят гурманы во всем мире!», — также заявил прокурор суду. — …Размещенная на указанном сайте информация адресована неопределенному кругу лиц, направлена на привлечение внимания к услугам по поставке запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции и является рекламой. Согласно ст. 7 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» установлен запрет на рекламу товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации».

В итоге суд решил заявление прокурора Приморского района Санкт-Петербурга «в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации удовлетворить» со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде блокировки домена.

А вот внесение двух отдельных ссылок в реестр заблокированных сайтов Роскомнадзор осуществил уже согласно решениям вышеупомянутых Кулебаксого городского (Нижегородская обл.) и Октябрьского районного (г. Белгород) судов:

reestr.rublacklist.net/rec/290650

reestr.rublacklist.net/rec/290649

В отличие от предыдущего сайта, торгующего «санкционкой», портал AgroRu.net полностью заблокирован не был. В немилость региональных прокуроров попали только те странички, на которых россиянам предлагалось купить фрукты из Испании. И в некоторых случаях здесь тоже произошло «наложение» одного судебного решения на другое.

Под блокировку попали сразу несколько страничек с предложением приобрести апельсины с Пиренейского полуострова. Если в первом случае факт продажи свежих заграничных витаминов заинтересовал курганских прокуроров, которые решениями суда №№2А-5108/17 и 2А-5110/17 отправили в бан следующие ссылки:

reestr.rublacklist.net/rec/291686

reestr.rublacklist.net/rec/291682

…то за право заблокировать испанские груши вместе с курганским надзорным ведомством посоревновались забайкальские прокуроры, но в реестр ссылка попала исходя из решения №02-568-2017 от 31.03.2017 Борзинского городского суда Забайкальского края:

reestr.rublacklist.net/rec/291684

Вторая «грушевая» ссылка — та же самая, что и приведённая выше, и отличается она только слэшем (знаком «/») в конце. Но добрый Роскомнадзор дал возможность и курганским прокурорам получить свою «минуту славы», внеся судебным решением №2А-5109/17 данную ссылку в реестр запрещённых:

reestr.rublacklist.net/rec/291685

Ссылка на продажу граната из Испании была заблокирована решением №2-569/2017 одного суда — всё того же Борзинского городского из Забайкалья:

reestr.rublacklist.net/rec/291683

Правда, исходя из документа, речь там шла сразу о нескольких страничках — возможно даже с разных сайтов:

«Прокуратурой выявлен факт размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для свободного доступа неопределенного круга лиц на странице сайта с URL-адресами: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> противоправной и запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации. На указанных сайтах распространяется информация о реализации неопределенными лицами партий гранатов, апельсионов и дынь, поставляемых из <данные изъяты>, мяса говядины, поставляемой из <данные изъяты> и мяса птицы, поставляемого из <данные изъяты>».

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Так что есть вероятность появления в реестре запрещённых сайтов ещё нескольких ссылок с портала AgroRu.net или других онлайн-магазинов.

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