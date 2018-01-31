Враждебные россиянам рыба, сыры и соль снова пытались проникнуть на территорию страны через интернет

Эпопея с запретом сайтов, торгующих товарами попавших под российские «антисанкции» стран, не прекращалась в ушедшем 2017-м, и с новой силой продолжилась в 2018-м году. География реагирования региональных прокуратур на появление в Сети подобной информации достаточно широкая, — она охватила страну от Севера до Юга, и от Сибири до Европейской части РФ.

Так, в начале декабря сайты, через которые осуществлялась торговля входящими в санкционный список продуктами, были закрыты по требованию Нижегородской транспортной прокуратуры. Согласно информации, транспортная прокуратура выявила три сайта, на которых была размещена информация о санкционных продуктах, что является нарушением закона. Владельцы сайтов предлагали приобрести сыры, молоко и молочную продукцию, рыбу и мясные изделия из Германии, Франции, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши и Дании.

В том же месяце прокуратурой Вашкинского района Вологодской области была «установлена работа сайта, содержащего информацию о порядке приобретения и доставки продовольственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, а также способах ее оплаты». Суд удовлетворил требования прокуроров, после чего решения были направлены в Роскомнадзор для блокировки сетевых ресурсов.

Две недели назад прокуратура города Шахты отчиталась о проведённой ею проверке «исполнения законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения». «В ходе проверки установлено, что на Интернет-сайтах размещены объявления о продаже продуктов, страной происхождения которых является Австралия, — сообщает пресс-служба ведомства. — В связи с этим, прокурором г. Шахты предъявлены в городской суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации запрещено». Шахтинский суд признал эти требования законными. В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации будут направлены копии судебного решения для блокировки сайтов-нарушителей.

Вчера Омская транспортная прокуратура сообщила о проведённом ею мониторинге интернет-пространства, в результате чего ведомством были обнаружены сайты, которые предлагали купить сыр, рыбу и соль, произведенные в странах Евросоюза. Но ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Европейского союза запрещен особым постановлением правительства РФ. Значит, запрещена и торговля этой санкционной продукцией. Прокурор обратился в суд с заявлением, в котором требовал признать информацию, размещенную на сайтах, запрещенной. Суд согласился с требованием прокуратуры. Когда решение суда вступит в законную силу, ресурсы заблокируют.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга проверила исполнение требований закона в сфере противодействия распространению в сети «Интернет» информации о реализации пищевой продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. «В ходе проверки прокуроры выявили Интернет-ресурсы, содержащие информацию о реализации дистанционным способом, через интернет-магазин мясной продукции, сыров, масла, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения по ввозу в Российскую Федерацию. Производителями продукции являются страны Европейского союза – Финляндия, Испания, Эстония. Предлагаемая к покупке продукция не имеет документов о ее качестве и не маркирована», — сообщает пресс-служба прокуратуры Выборгского района.

Прокуратура района предъявила в Выборгский районный суд заявления о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. Суд требования прокурора удовлетворил. После того, как решение суда вступит в силу, его направят в Роскомнадзор для ограничения доступа к данным интернет-страницам.

Запрет на ввоз в РФ ряда продуктов из Евросоюза, США и некоторых других стран действует согласно указу президента России с 6 августа 2014 года. Несмотря на позицию таможенной службы, озвученную в 2015 году, что разрешается получение товаров, приобретённых «для личного пользования», блокировка «санкционной» еды в интернете стала уже распространённой практикой. Роспотребнадзор в марте прошлого года предлагал подобные сайты блокировать без суда, а Минфин в ноябре выступил с радикальным предложением — давать реальные сроки за ввоз санкционных продуктов, внеся соответствующие правки в статью 226.1 УК РФ «О контрабанде». Фактически он приравнивается к контрабанде ядовитых и взрывчатых веществ, следует из поправок опубликованного ведомством на Федеральном портале проектов нормативных актов документа.

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