Энциклопедия Sportswiki снова под блокировкой

Материалы энциклопедии научного бодибилдинга Sportswiki снова привлекли внимание властей. Только если в 2015 году сайт попытались «утопить» по заказу заинтересованного лица — продавца сомнительных БАДов из Пензы, то на этот раз в суд обратилась волгоградская прокуратура, решившая заблокировать на данном портале информацию об анаболических стероидах и других подобных веществах, посчитав её запрещённой.

Напомним, два года назад РосКомСвободе через суд удалось отбить атаки на энциклопедию бодибилдинга. Тогда потребовалось четыре судебных заседания, для того, чтобы суд в новом составе разобрался в существе дела и нюансах работы сайта. Суду даже потребовалось вызывать специалиста для того чтобы тот констатировал отсутствие противоправной информации на сайте и объяснил нюансы работы адресации сайта в сети Интернет. По результатам рассмотрения, судья согласилась с доводами адвоката РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, представляющего интересы владельца сайта, что иск подлежит отклонению в связи с существенным непониманием Истцом норм материального и процессуального права.

И вот на днях, проводя очередной общественный мониторинг реестра запрещённых сайтов, РосКомСвобода обнаружила там сразу семь страничек Sportswiki.to. Заблокированы они были решением Ворошиловского районного суда Волгоградской области за номером №2-3097/2016 от 19.08.2016 г.

То есть это снова тот случай, когда Роскомнадзор почему-то блокирует сайт не сразу, а почти через полтора года после того, как судом было вынесено соответствующее решение.

Как удалось нам выяснить, 19 августа 2016 года состоялся суд с участием помощника прокурора Ворошиловского района Матюшиной Л.В. Дело было инициировано «по заявлению прокурора Ворошиловского района Волгограда, действующего в защиту интересов Российской Федерации о признании информации Интернет-сайта в сети «Интернет» информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено». Прокуратуре не понравились странички, где рассказывалось о ряде анаболических стероидов и других соответствущих веществах, причём во всех случаях читатели были предупреждены об опасности применения данных средств, плюс к этому каждая статья заканчивается подобной памяткой: «Анаболические препараты могут применяться только по назначению врача и противопоказаны детям. Представленная информация не призывает к применению или распространению сильнодействующих веществ и нацелена исключительно на снижение риска осложнений и побочных эффектов».

Тем не менее, волгоградские прокуроры увидели опасность в энциклопедических материалах Sportswiki, потребовав заблокировать на территории России доступ к соответствующим страничкам.

«Поскольку данные средства, включающие такие препараты как Болденон, Метадиенон, тренболон, Миболерон, Оксиметолон включены Постановлением правительства РФ от 29.12.2007г. № «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст.234 и других статей УК РФ, а так же крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст.234 УК РФ свободное распространение таких веществ запрещено. Соответственно свободный доступ к указанным сайтам, содержащим сведения способствующие незаконному распространению данных сильнодействующих веществ является нарушением действующего законодательства», — настаивала прокуратура, хотя в реальности ни о каком распространении данных веществ на вышеуказанных страничках Sportwiki речи вообще не идёт, поэтому претензии надзорного ведомства в данном случае кажутся, по крайней мере, сомнительными.

Как сообщается в тексте судебного решения, представитель заинтересованного лица Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Волгоградской области, в судебное заседание не явился, «согласно представившего заявления просит о рассмотрении дела в свое отсутствие, в том числе против удовлетворения исковых требований не возражают с учетом того, что сайт с доменным именем www.expert.sportswiki.ru в настоящее время недоступен необходимо ограничить только сайт с доменным именем www.sportswiki.to».

Выслушав доводы прокуратуры, суд под председательством судьи Дмитрия Рыкова принял решение:

«Заявленные требования прокурора Ворошиловского района г. Волгограда, действующего в защиту интересов Российской Федерации о признании информации Интернет-сайта в сети «Интернет» информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено – удовлетворить. Признать информацию интернет – сайтов на страницах с URL-адресами: <данные изъяты> распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

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На обжалование владельцам сайта Sportswiki давался месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме, но и с ним произошла какая-то крайне странная ситуация. Как сообщали владельцы сайта в официальном паблике ВКонтакте, только в июле 2017 года они получили уведомление от Роскомнадзора, но в нём было указано три месяца с момента вынесения судом решения о блокировке. Sportswiki просто физически не успело бы подать никаких жалоб. Причём сам сайт доступен до сих пор, кроме вышеозначенных семи ссылок.

В данном случае мы снова видим сомнительное судебное решение, заблокировавшее странички, на которых не было ни пропаганды принятия тех или иных запрещённых в России веществ, ни фактов распространения оных. Почему в очередной раз судебные органы и прокуроры ополчились против энциклопедической информации, остаётся только догадываться. Касаемо же той скорости, с которой были доставлены уведомления владельцам сайта, вообще можно ничего не комментировать — всё очевидно и так.

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