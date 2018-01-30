Компромат на топ-менеджеров Газпрома попал под госцензуру

На днях Роскомнадзор, основываясь на решении Тушинского районного суда города Москвы за 31 октября 2017 года, внёс в реестр запрещённых сайтов сразу 26 страниц интернет-ресурсов, специализирующихся на публикациях компрометирующих материалов на представителей власти и топ-менеджеров крупных компаний, а также рассказывающих о случаях коррупции и злоупотребления служебным положением. Обнаруженные нами в реестре материалы касались в основном скандалов, происходивших вокруг главы департамента ПАО «Газпром» Михаила Сироткина, и лишь одна из статей рассказывала о казахстанском олигархе Кенесе Ракишеве.

В своём решении о блокировке Роскомнадзор ссылается на статью 15.1 федерального закона №149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (общая информация о реестре запрещённых сайтов), однако почему-то номер судебного решения надзорное ведомство не публикует, и это весьма странно. Поэтому определить — на каких основаниях, согласно какому конкретно закону данные ссылки подверглись блокировке, неизвестно.

Список же внесённых сайтов, коих мы насчитали 26 штук, поражает своими размерами, особенно с учётом того, что по всем из них решение Тушинским судом было вынесено за один день:

reestr.rublacklist.net/rec/284973

reestr.rublacklist.net/rec/284974

reestr.rublacklist.net/rec/284975

reestr.rublacklist.net/rec/284976

reestr.rublacklist.net/rec/284977

reestr.rublacklist.net/rec/284978

reestr.rublacklist.net/rec/284979

reestr.rublacklist.net/rec/284980

reestr.rublacklist.net/rec/284981

reestr.rublacklist.net/rec/285005

reestr.rublacklist.net/rec/285045

reestr.rublacklist.net/rec/285046

reestr.rublacklist.net/rec/285062

reestr.rublacklist.net/rec/285063

reestr.rublacklist.net/rec/285074

reestr.rublacklist.net/rec/285075

reestr.rublacklist.net/rec/285076

reestr.rublacklist.net/rec/285077

reestr.rublacklist.net/rec/285078

reestr.rublacklist.net/rec/285079

reestr.rublacklist.net/rec/285080

reestr.rublacklist.net/rec/287507

reestr.rublacklist.net/rec/287508

reestr.rublacklist.net/rec/287509

reestr.rublacklist.net/rec/287510

reestr.rublacklist.net/rec/287511

Новости о намерениях вышеупомянутого Михаила Сироткина подчистить в интернете следы о своей персоне появлялись ещё в декабре прошлого года в telegram-канале сообщества «Футляр от виолончели», которые потом разошлись по Сети в виде разнообразных перепечаток онлайн-изданиями, частично представленными в вышеозначенном списке заблокированных сайтов. Не берёмся утверждать, что описанные «Футляром» и обнаруженные нами факты блокировки целого ряда интернет-страничек имеют под собой одни и те же основания, однако совпадений слишком уж много.

Как выяснила РосКомСвобода, официально на требования Роскомнадзора убрать данные скандальные материалы со своих сайтов публично отреагировал только портал Компромат.Ru, остальные онлайн-ресурсы, по-видимому, пока их игнорируют. Когда версталась данная статья, постояно возникало ощущение очередного дежавю, поскольку среди российских политиков и крупных бизнесменов чистка интернета на предмет присутствия там фактов о своей бурной молодости (иногда и зрелости), а также любых компрометирующих сведений, стала своеобразным трендом. Правда, в большинстве случаев подобная практика оборачивается так называемым «эффектом Барбары Стрейзанд», когда некоторые, казалось бы, уже забытые факты приобретают новую жизнь на волне вновь вспыхнувшего в ним пользовательского интереса.

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