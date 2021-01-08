Сеть с иронией встретила список обязательного к предустановке российского ПО

Российский кабмин опубликовал перечень отечественных программ, которые должны в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и Smart TV перед продажей в стране.

Устанавливать программы будут как сами изготовители устройств, так и поставщики и продавцы. Они могут или сразу загрузить приложения на смартфоны, или разместить их иконки, при клике на которые программы загрузятся. Еще один вариант — появление диалогового окна для загрузки при первом включении гаджета, пропустить которое будет нельзя.

Для предустановки на смартфоны и планшеты на Android и iOS утверждены следующие программы:

«Яндекс.Браузер»

Поисковая система «Яндекса»

«Яндекс.Диск»

«Яндекс.Карты»

«Почта Mail.ru»

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

«Новости Mail.ru»

OK Live

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

MirPay (только Android)

«Госуслуги»

«МойОфис Документы»

Kaspersky Internet Security (только Android)

Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список обязательных для установки на Smart TV сервисов был опубликован ещё до Нового года. Напомним, выглядит он следующим образом:

Wink

ivi

«Первый»

«Кинопоиск»

Оkkо

Morе.tv

Premier

«Смотрим»

НТВ

Start

Поисковая система «Яндекса».

Пользователи соцсетей в основном негативно или с сарказмом отнеслись к тому, что власти решили за них — какие программы следует устанавливать на их гаджеты. Ранее мы уже писали, что самым частым вопросом стал «как это можно будет удалить?», и после опубликования списка обязательных программ ничего в этом плане особенно не изменилось:

так называемые российские власти утвердили список приложений для обязательной предустановки на гаджеты. А кто-то еще пользуется ICQ? pic.twitter.com/aVJyoyUxMx — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) January 7, 2021

Правительство РФ утвердило список приложений, которые нужно удалять с телефонов в первую очередь. — Игорь В. (@givrrr82) January 7, 2021

«Как-то не радостно от этой новости. Во-первых, предустанавливать это ПО будут только на вновь продаваемые гаджеты. То есть, ни о какой защите прав потребителей в отношении бэушных устройств речь не идет. Значит, огромная масса граждан окажется неохваченной и незащищенной. Во-вторых, в перечне нет многих очень важных приложений, завоевавших заслуженную популярность у российских граждан. Где, например, «Социальный мониторинг»? Где «Доносчик Помощник мэрии»? Где «Голосуй правильно!»? Список отсутствующих приложений можно продолжать бесконечно», — иронизирует Telegram-канал «Координация профанации».

Т.е. закон теперь обязывает предустанавливать на телефон кучу мусора, которым никто не хочет пользоваться, но государство решило поддержать создателей этого мусора в обмен на лояльность. — Основной Богдан (@OsmiyPanda) January 7, 2021

Проблема российского программного обеспечения в том, что оно жутко навязчивое. И его жутко сложно потом вычистить, если случайно забыл убрать "галочку".

Сила ПО не в навязывании к установке, а в желании им пользоваться. Правительство способно это понять своим куцым мозгом? — Sergey Ap. (@sergeyva72) January 7, 2021

Новости mail, Маруся, заштооооо🤦 — DenisFionis (@denisfionis1988) January 7, 2021

Нередко многие юзеры пускаются в коспирологические рассуждения о том, что власти собираются контролировать россиян через данные программы:

Поэтому и собираются предустанавливать российский софт в гаджеты, который будет фиксировать все действия владельца, в том числе использование сетей. Предвидится запрет на использование гаджетов без такого контроля. — 🌞 ♌ ⚜ 🦍🎰🃏🎶🛰🛸💫💥⚛+_+⚛ (@2018_gorod) January 5, 2021

И не только, глянь список ПО из постановления правительства. Там вообще, ужос, следилки/собиралки/сливалки. — Александр Зиновьев (@autosam55) January 8, 2021

«Лоббирование интересов следящих корпораций зла во всей красе, — считает Telegram-канал «Чёрный треугольник». — Очень надеюсь, что мы будем иметь возможность избавиться от всего этого мусора перепрошивкой устройства и переустановкой операционной системы. Кстати, не удивлюсь, что это станет очень востребованной услугой после начала апреля».

Нормально так гбшных закладок. Теперь любой телефон в покупаемый в рахе придется через рут чистить. — Каюсь за вчерашнее (@Rfacctuborg) January 7, 2021

Многими пользователями и экспертами обсуждается возможный отказ Apple от подобного сотрудничества, а также прогнозируют, что первым делом россияне, купившие гаджеты с таким набором программ, поторопятся поскорее удалить их. Например, главред It’s My City Дмитрий Колезев пишет:

«Не очень представляю, как та же Apple пойдет на то, чтобы ставить на свои устройства эти приложения, некоторые из которых — откровенный мусор. Менее щепетильные бренды, наверное, поставят. В любом случае, множество пользователей, приобретая гаджет, тут же восстанавливают образ предыдущего устройства из облака. Поэтому, по идее, все эти установленные приложения должны автоматически снестись. Для таких пользователей смысла в этом немного. И вообще, любой более-менее продвинутый пользователь первым делом удалит все это со своего смартфона. Но кто-то, конечно, не удалит. Понятно, что на десятках миллионов смартфонов будут множиться эти ненужные пользователям приложения, раздувая якобы существующую пользовательскую базу российских сервисов. Про безопасность данных даже говорить не буду. В будущем Госдуме желательно принять закон, который бы еще запрещал россиянам удалять эти приложения».

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Отыскать же хотя бы один комментарий в духе «ну, наконец-то!» оказалось задачей не совсем выполнимой. Обязанность предустанавливать российские программы для продавцов и производителей техники наступит с 1 апреля 2021 года.

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