Сеть с иронией встретила список обязательного к предустановке российского ПО

Российский кабмин опубликовал перечень отечественных программ, которые должны в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и Smart TV перед продажей в стране.
Устанавливать программы будут как сами изготовители устройств, так и поставщики и продавцы. Они могут или сразу загрузить приложения на смартфоны, или разместить их иконки, при клике на которые программы загрузятся. Еще один вариант — появление диалогового окна для загрузки при первом включении гаджета, пропустить которое будет нельзя.
Для предустановки на смартфоны и планшеты на Android и iOS утверждены следующие программы:
На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Список обязательных для установки на Smart TV сервисов был опубликован ещё до Нового года. Напомним, выглядит он следующим образом:
Пользователи соцсетей в основном негативно или с сарказмом отнеслись к тому, что власти решили за них — какие программы следует устанавливать на их гаджеты. Ранее мы уже писали, что самым частым вопросом стал «как это можно будет удалить?», и после опубликования списка обязательных программ ничего в этом плане особенно не изменилось:
так называемые российские власти утвердили список приложений для обязательной предустановки на гаджеты. А кто-то еще пользуется ICQ? pic.twitter.com/aVJyoyUxMx
— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) January 7, 2021
Правительство РФ утвердило список приложений, которые нужно удалять с телефонов в первую очередь.
— Игорь В. (@givrrr82) January 7, 2021
«Как-то не радостно от этой новости. Во-первых, предустанавливать это ПО будут только на вновь продаваемые гаджеты. То есть, ни о какой защите прав потребителей в отношении бэушных устройств речь не идет. Значит, огромная масса граждан окажется неохваченной и незащищенной. Во-вторых, в перечне нет многих очень важных приложений, завоевавших заслуженную популярность у российских граждан. Где, например, «Социальный мониторинг»? Где «Доносчик Помощник мэрии»? Где «Голосуй правильно!»? Список отсутствующих приложений можно продолжать бесконечно», — иронизирует Telegram-канал «Координация профанации».
Т.е. закон теперь обязывает предустанавливать на телефон кучу мусора, которым никто не хочет пользоваться, но государство решило поддержать создателей этого мусора в обмен на лояльность.
— Основной Богдан (@OsmiyPanda) January 7, 2021
Проблема российского программного обеспечения в том, что оно жутко навязчивое. И его жутко сложно потом вычистить, если случайно забыл убрать "галочку".
Сила ПО не в навязывании к установке, а в желании им пользоваться. Правительство способно это понять своим куцым мозгом?
— Sergey Ap. (@sergeyva72) January 7, 2021
Новости mail, Маруся, заштооооо🤦
— DenisFionis (@denisfionis1988) January 7, 2021
Нередко многие юзеры пускаются в коспирологические рассуждения о том, что власти собираются контролировать россиян через данные программы:
Поэтому и собираются предустанавливать российский софт в гаджеты, который будет фиксировать все действия владельца, в том числе использование сетей. Предвидится запрет на использование гаджетов без такого контроля.
— 🌞 ♌ ⚜ 🦍🎰🃏🎶🛰🛸💫💥⚛+_+⚛ (@2018_gorod) January 5, 2021
И не только, глянь список ПО из постановления правительства. Там вообще, ужос, следилки/собиралки/сливалки.
— Александр Зиновьев (@autosam55) January 8, 2021
«Лоббирование интересов следящих корпораций зла во всей красе, — считает Telegram-канал «Чёрный треугольник». — Очень надеюсь, что мы будем иметь возможность избавиться от всего этого мусора перепрошивкой устройства и переустановкой операционной системы. Кстати, не удивлюсь, что это станет очень востребованной услугой после начала апреля».
Уже скоро в России pic.twitter.com/qdI8peGSDm
— 🅰n🅰n (@AnnAn4uk) January 8, 2021
Нормально так гбшных закладок. Теперь любой телефон в покупаемый в рахе придется через рут чистить.
— Каюсь за вчерашнее (@Rfacctuborg) January 7, 2021
Многими пользователями и экспертами обсуждается возможный отказ Apple от подобного сотрудничества, а также прогнозируют, что первым делом россияне, купившие гаджеты с таким набором программ, поторопятся поскорее удалить их. Например, главред It’s My City Дмитрий Колезев пишет:
«Не очень представляю, как та же Apple пойдет на то, чтобы ставить на свои устройства эти приложения, некоторые из которых — откровенный мусор. Менее щепетильные бренды, наверное, поставят.
В любом случае, множество пользователей, приобретая гаджет, тут же восстанавливают образ предыдущего устройства из облака. Поэтому, по идее, все эти установленные приложения должны автоматически снестись. Для таких пользователей смысла в этом немного. И вообще, любой более-менее продвинутый пользователь первым делом удалит все это со своего смартфона.
Но кто-то, конечно, не удалит. Понятно, что на десятках миллионов смартфонов будут множиться эти ненужные пользователям приложения, раздувая якобы существующую пользовательскую базу российских сервисов.
Про безопасность данных даже говорить не буду.
В будущем Госдуме желательно принять закон, который бы еще запрещал россиянам удалять эти приложения».
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Отыскать же хотя бы один комментарий в духе «ну, наконец-то!» оказалось задачей не совсем выполнимой. Обязанность предустанавливать российские программы для продавцов и производителей техники наступит с 1 апреля 2021 года.
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