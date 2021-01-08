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08.01.2021

Сеть с иронией встретила список обязательного к предустановке российского ПО

Правительство РФ утвердило перечень отечественных программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с поддержкой Smart TV

spisok predust prog  

Российский кабмин опубликовал перечень отечественных программ, которые должны в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и Smart TV перед продажей в стране.

rasporiaga Mishusteena

Устанавливать программы будут как сами изготовители устройств, так и поставщики и продавцы. Они могут или сразу загрузить приложения на смартфоны, или разместить их иконки, при клике на которые программы загрузятся. Еще один вариант — появление диалогового окна для загрузки при первом включении гаджета, пропустить которое будет нельзя.

Для предустановки на смартфоны и планшеты на Android и iOS утверждены следующие программы:

  • «Яндекс.Браузер»
  • Поисковая система «Яндекса»
  • «Яндекс.Диск»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Почта Mail.ru»
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • «Новости Mail.ru»
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay (только Android)
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru

На компьютеры и ноутбуки с Windows необходимо предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список обязательных для установки на Smart TV сервисов был опубликован ещё до Нового года. Напомним, выглядит он следующим образом:

  • Wink
  • ivi
  • «Первый»
  • «Кинопоиск»
  • Оkkо
  • Morе.tv
  • Premier
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • Start
  • Поисковая система «Яндекса».

Пользователи соцсетей в основном негативно или с сарказмом отнеслись к тому, что власти решили за них — какие программы следует устанавливать на их гаджеты. Ранее мы уже писали, что самым частым вопросом стал «как это можно будет удалить?», и после опубликования списка обязательных программ ничего в этом плане особенно не изменилось:

«Как-то не радостно от этой новости. Во-первых, предустанавливать это ПО будут только на вновь продаваемые гаджеты. То есть, ни о какой защите прав потребителей в отношении бэушных устройств речь не идет. Значит, огромная масса граждан окажется неохваченной и незащищенной. Во-вторых, в перечне нет многих очень важных приложений, завоевавших заслуженную популярность у российских граждан. Где, например, «Социальный мониторинг»? Где «Доносчик Помощник мэрии»? Где «Голосуй правильно!»? Список отсутствующих приложений можно продолжать бесконечно», — иронизирует Telegram-канал «Координация профанации».

Нередко многие юзеры пускаются в коспирологические рассуждения о том, что власти собираются контролировать россиян через данные программы:

«Лоббирование интересов следящих корпораций зла во всей красе, — считает Telegram-канал «Чёрный треугольник». — Очень надеюсь, что мы будем иметь возможность избавиться от всего этого мусора перепрошивкой устройства и переустановкой операционной системы. Кстати, не удивлюсь, что это станет очень востребованной услугой после начала апреля».

Многими пользователями и экспертами обсуждается возможный отказ Apple от подобного сотрудничества, а также прогнозируют, что первым делом россияне, купившие гаджеты с таким набором программ, поторопятся поскорее удалить их. Например, главред It’s My City Дмитрий Колезев пишет:

«Не очень представляю, как та же Apple пойдет на то, чтобы ставить на свои устройства эти приложения, некоторые из которых — откровенный мусор. Менее щепетильные бренды, наверное, поставят.

В любом случае, множество пользователей, приобретая гаджет, тут же восстанавливают образ предыдущего устройства из облака. Поэтому, по идее, все эти установленные приложения должны автоматически снестись. Для таких пользователей смысла в этом немного. И вообще, любой более-менее продвинутый пользователь первым делом удалит все это со своего смартфона.

Но кто-то, конечно, не удалит. Понятно, что на десятках миллионов смартфонов будут множиться эти ненужные пользователям приложения, раздувая якобы существующую пользовательскую базу российских сервисов.

Про безопасность данных даже говорить не буду.

В будущем Госдуме желательно принять закон, который бы еще запрещал россиянам удалять эти приложения».

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Отыскать же хотя бы один комментарий в духе «ну, наконец-то!» оказалось задачей не совсем выполнимой. Обязанность предустанавливать российские программы для продавцов и производителей техники наступит с 1 апреля 2021 года.

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