На Smart TV обяжут предустановить сервисы НТВ, «Первого» и «Кинопоиска»

Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на «умные» телевизоры (Smart TV).

Сервисы оценивались по трем основным критериям: популярность (по суточной аудитории), государственное участие в структуре собственности владельца сервиса, а также наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.

Всего было подано 28 заявок по классу «программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы», рассказали в пресс-службе Минцифры. Из них было отобрано лишь 10 сервисов:

Wink,

Ivi,

Okko,

More.tv,

Premier,

Start,

«Кинопоиск»,

«Смотрим»,

НТВ,

«Первый».

В перечень приложений для предустановки на Smart TV из 28 заявок вошли десять сервисов — ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо и другие. Закон об обязательной предустановке российских приложений на устройства в России вступит в силу уже 1 апреля 2021 годаhttps://t.co/gJTKq5wGvA — Стартапы и бизнес (@vcru) December 22, 2020

Напомним, что в России с 1 апреля 2021 года запрещается продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и Smart TV без предустановленных отечественных приложений. Поначалу этот закон должен был вступить в силу с июля текущего года, затем его отложили до 1 января 2021 года, и недавно Госдума приняла закон о переносе этой даты на начало апреля.

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