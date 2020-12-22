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22.12.2020

На Smart TV обяжут предустановить сервисы НТВ, «Первого» и «Кинопоиска»

Всего их будет 10 — видеосервисы оценивались по таким критериям: популярность, госучастие в структуре владения, наличие отечественного контента собственного производства или произведённого на заказ

programmy dla predust na smart tv  

Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил перечень из десяти приложений российских телеканалов и онлайн-кинотеатров для предустановки на «умные» телевизоры (Smart TV).

Сервисы оценивались по трем основным критериям: популярность (по суточной аудитории), государственное участие в структуре собственности владельца сервиса, а также наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.

Всего было подано 28 заявок по классу «программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы», рассказали в пресс-службе Минцифры. Из них было отобрано лишь 10 сервисов:

  • Wink,
  • Ivi,
  • Okko,
  • More.tv,
  • Premier,
  • Start,
  • «Кинопоиск»,
  • «Смотрим»,
  • НТВ,
  • «Первый».

Напомним, что в России с 1 апреля 2021 года запрещается продавать смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и Smart TV без предустановленных отечественных приложений. Поначалу этот закон должен был вступить в силу с июля текущего года, затем его отложили до 1 января 2021 года, и недавно Госдума приняла закон о переносе этой даты на начало апреля.

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