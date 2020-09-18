Операторам угрожают штрафами за неустановку оборудования по «Суверенному Рунету»

Роскомнадзор с начала сентября стал требовать от операторов связи в Краснодарском крае внедрения ТСПУ под угрозой приостановления лицензий и административных штрафов за несоблюдение требований к сетям связи, сообщил Telegram-канал «ОрдерКом» со ссылкой на жалобы операторов:

«РКН с Оператора связи в ультимативной форме требует установки Тех.Средств Противодействия Угрозам (DPI) Суверенного Интернета: или подписываете план установки, или прощайтесь с лицензиями. Но на ТСПУ нет сертификата! И срок давности привлечения к ответственности за непредоставление инфо истёк!»

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Информацию о требованиях к провайдерам подтвердил «Ъ» один из крупных федеральных операторов связи. В Роскомнадзоре не ответили на запрос издания.

Обязанность ставить ТСПУ установлена законом о «суверенном интернете» с 1 ноября 2019 года — устройства фильтруют трафик и ограничивают доступ к запрещённым сайтам. Роскомнадзор должен предоставлять компаниям оборудование DPI для глубокой фильтрации трафика, а установку и обслуживание должен был взять на себя бюджет, согласно заявлению Минцифры.

Роскомнадзор требует, чтобы компании установили оборудование EcoFilter от компании RDP.ru, принадлежащей «Ростелекому», указывает эксперт, владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. Также ведомство определяет необходимое число серверных стоек, пропускную способность оборудования, отмечает «Ъ» со ссылкой на письма Роскомнадзора.

Для операторов эти требования — дополнительные расходы, пояснил газете глава консалтинговой компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. «Чтобы обеспечить пропускную способность в 100 Мб/с для DPI, небольшому оператору в Коми или Норильске придется ежемесячно платить до 300 тысяч рублей за аренду дополнительного канала, который в этих регионах может обеспечить только «Ростелеком»», — рассказал Галушко.

По его мнению, операторы в данный момент даже под страхом конфискации оборудования не имеют права устанавливать ТСПУ, поскольку в законе не определены технические требования к этим средствам связи, к тому же оно не имеет сертификата или декларации системы сертификации «Связь». Таким образом, Роскомнадзор не может обвинить компанию в нарушении действия лицензии.

В случае обращения Роскомнадзора в суд оператор может ссылаться на то, что не может установить оборудование, поскольку оно до сих пор не сертифицировано, полагает Филипп Кулин.

Формально в случае установки на сеть несертифицированного оборудования, согласно законодательству, операторам грозит его конфискация и штрафы, но очевидно, что в данном случае никаких штрафов не будет, потому что требование об установке именно этих решений — «политическая воля», рассуждает Кулин.

В крупных федеральных операторах связи официально отказываются комментировать вопрос установки ТСПУ. Но источник «Ъ» в одном из них заверяет, что практически все они уже установили оборудование Роскомнадзора. По его словам, в мобильном сегменте это сделали МТС, «Вымпелком» и «МегаФон», а в фиксированном — «Ростелеком» и ТТК.

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