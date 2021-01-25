Новую Москву подключают к видеослежке за почти 3 млрд рублей

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует потратить 2,917 млрд руб. на развитие системы интеллектуального видеонаблюдения в Новой Москве (Троицкий и Новомосковский административные округи). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на контракт, в конце декабря прошлого года размещённый на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет «согласовать места установки» 1,7 тыс. видеокамер во дворах и 292 камер в «местах массового скопления людей». Видео должно будет до сентября 2025 года передаваться в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), камеры также будут интегрированы в городскую систему распознавания лиц и информационную систему МВД для анализа криминогенной обстановки. Исполнителя контракта выберут в начале февраля.

Контракт предусматривает только передачу в ЕЦХД видео с уже действующих камер, а не установку новых, уточнили в ДИТ.

Из тендерной документации ведомства следует, что сейчас только в подъездах домов в Новомосковском и Троицком округах уже установлено 2,55 тыс. камер. Согласно контракту, заключенному в 2019 году, их установка и обслуживание с февраля 2019 до конца декабря 2020 года оценивались примерно в 500 млн руб., таким образом, в пересчете на месяц цена контракта выросла более чем в два раза. В 2020 году передачу данных с подъездных камер в ЕЦХД в Москве обеспечивал «Ростелеком».

Затраты Москвы на модернизацию систем умного видеонаблюдения и анализа информации о гражданах постоянно растут. Если в 2019 году ДИТ потратил на эти цели 60,8 млрд руб., в 2020-м — около 68 млрд руб., то по итогам 2021 года расходы ожидаются на уровне 70,8 млрд руб., следует из информации на сайте Мосгордумы.

Несмотря на рост бюджетов, безопасность столичных информационных систем остается под вопросом. В декабре 2020 года стало известно об утечке данных жителей Москвы, переболевших COVID-19. В сети оказались персональная информация и медицинские данные как минимум 100 тыс. граждан. Кроме этого в результате расследования «РосКомСвободы» выяснилось, что поступающие в систему распознавания лиц данные можно приобрести на чёрном рынке, заказав «пробив» по лицу.

Система видеонаблюдения, которую разворачивают в Новой Москве, также будет иметь уязвимости, уверен директор QRator Labs Артем Гавриченков. Несмотря на то что информация будет передаваться по закрытым каналам, доступ к камерам можно получить по той же схеме, как это недавно было с системой РЖД, считает он.

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