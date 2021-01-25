Зарубежным соцсетям готовят штрафы за «незаконную блокировку пользователей»

В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков:

«Они столкнутся с нашим ответом, посмотрим, как это будет работать. Создается инструментарий воздействия на эти гиганты».

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Он отметил, что ранее Facebook заблокировал на 24 часа аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Пушков пояснил, что в Европе к интернет-гигантам относятся довольно жестко, штрафы для них составляют миллионы долларов.

«Мы должны ускорить эту работу для того, чтобы их привести в чувства, и тогда, может быть, не придется прибегать к крайним мерам», — добавил Пушков.

Отвечая на вопрос сенатора Сергея Цекова о том, какие риски несет гипотетическая блокировка иностранных ресурсов, Пушков заявил, что это крайняя мера и «мы сейчас еще пока с точки зрения социальной востребованности этих сетей не готовы к отказу от них». Особенно если речь идет о «телевизоре в интернете», где «90 млн человек пользуются Youtube» и альтернативы ему пока нет. «В условиях нынешних ограничительных мер, связанных с эпидемией, многие люди через Youtube ведут свою профессиональную деятельность, подрабатывают», — отметил сенатор.

«Но то, что нам нужно развивать наши платформы, в том числе — видеоплатформы, это однозначно. Потому что если политическая ситуация будет развиваться так, как сейчас, то наш политический конфликт с американскими платформами неизбежен, это вопрос времени. Мы уже «сигнальчики» видим, это будет нарастать», — заключил он.

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