Общероссийским опросом протестируют систему электронного голосования

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед непосредственными выборами в Госдуму. Об этом со ссылкой на близкие к ЦИК источники пишут «Ведомости».

ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросе https://t.co/hAlN0tkCCS — Ведомости (@Vedomosti) January 25, 2021

Федеральный центр информатизации при ЦИК может опробовать электронное голосование, но пока «сценарий тестирования», как и список регионов, где проведут эксперимент, не определен. Затем «по результатам готовности систему электронного голосования могут проверить на общероссийской тренировке».

Электронное голосование, по прогнозу одного из собеседников «Ведомостей», проведут в 5–7 регионах, в основном в тех, где перечень кампаний сводится к выборам депутатов Госдумы. Другой говорит о том, что может быть до 20 регионов, чтобы посмотреть, как работает система.

В данный момент проходит отбор регионов, где достаточно высок уровень развития интернет-технологий и есть финансовые предпосылки для такого эксперимента. Источник издания не исключает, что эту систему опробуют и в тех регионах, где «Единая Россия» окажется в конкурентной кампании.

«Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с проекцией на будущую избирательную кампанию. <…> Но это не обязательно, могут задать какой-то общий вопрос, например, о «выносе Ленина из Мавзолея», – сообщают источники, близкие к ЦИК.

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