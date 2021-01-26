Минцифры потратит два миллиарда рублей на «Безопасный регион»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует до 2023 года потратить 2 млрд руб. на разработку платформы «Безопасный регион» для видеонаблюдения и мониторинга экологии и дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ». Новая платформа объединит несколько направлений в области городской безопасности: видеонаблюдение, мониторинг дорожного движения, отслеживание экологической обстановки, работу особо опасных объектов и состояние объектов критической инфраструктуры. Проект также нужен, чтобы финансировать цифровизацию городского хозяйства в тех субъектах, у которых на это нет средств, пояснили в ведомстве.

Это уже как минимум пятая инициатива в этой области. В том числе она может дублировать проект МЧС «Безопасный город» (97 млрд руб. до 2030 года), в рамках которого уже запущена соответствующая научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Минстрой ещё в октябре 2018 года утвердил проект «Умный город» с бюджетом 13 млрд руб. на шесть лет. Разработка аналогичного проекта «Цифровой регион» «Ростелекома» была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным в марте 2020 года. Его реализация оценивалась в 137 млрд руб., но по требованию Минцифры он был направлен на доработку и фактически заморожен. Но у «Ростелекома» есть ещё один проект — «Цифровой город». Он также предполагает цифровизацию городского хозяйств.

Несмотря на обилие похожих проектов, для полноценной цифровизации регионам не хватает ни финансирования, ни координации, уверены эксперты. Для них необходим единый координатор, которым могло бы стать Минцифры, говорят собеседники издания. Без него, по их словам, создать набор универсальных решений для масштабирования на федеральном уровне не получится.

Доработать «Безопасный регион» планируется в 2021 году, после чего к нему начнут подключаться пилотные регионы, но какие именно, пока неизвестно.

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