Под вечную блокировку попал сайт с аккордами — из-за песни Артура Пирожкова

Проводя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили там сайт с аккордами и текстами популярных песен, каким-то образом попавший в список «нарушителей авторских и (или) смежных прав». Объектом претензий правообладателя — ООО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» — стала песня «Чика» в исполнении Александра Реввы (творческий псевдоним — «Артур Пирожков»).

И пять сайтов решением Мосгорсуда от 10 декабря 2020 года попали в бан, причём не по ссылке, на которой располагался спорный материал, а сразу по домену:

В решении суда указано, что 9 июля 2020 года по по заявлению того же истца в отношении данных сайтов уже было вынесено решение о блокировке ссылок с нарушающим исключительные права контентом, поэтому суд разрешил ограничить доступ к ним на постоянной основе.

Примечательно, что указанная в решении ссылка с сайта MyChords уже удалена, к тому же размещаемый на нём контент, как правило, не представляет собой копий песен или видеоклипов — пользователи размещают там свои «перепевки», которые ни по качеству исполнения, ни по визуальной картинке не совпадают с оригиналом.

Судя по всему, это первый сайт с аккордами, который попал под вечную блокировку за «пиратство». В паблике MyChords во «ВКонтакте» пользователи уже заметили, что сайт недоступен, но администрация пока никак не прокомментировала блокировку.

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