Twitter бесплатно открывает архив твитов для исследователей

Twitter станет бесплатно предоставлять архив своих твитов сторонним исследователям, заинтересованным в изучении поведения пользователей и тенденций онлайн-дискурса.

Twitter is opening up its full tweet archive to academic researchers for free https://t.co/jGSmFNiDRQ pic.twitter.com/KjkqyiBej1 — The Verge (@verge) January 26, 2021

Соцсеть не будет требовать от учёных платить за премиум-доступ, а вместо этого сделает «полную историю публичной дискуссии». Она будет доступна по заявке рамках запуска своего академического исследовательского трека. Однако Twitter не станет предоставлять доступ к данным из аккаунтов, которые были приостановлены или запрещены. Это может осложнить усилия по изучению ненавистнических высказываний, дезинформации и других видов нарушений правил Twitter, пишет The Verge.

«Наша платформа не всегда позволяла исследователям легко получить доступ к необходимым данным», — признаётся Twitter.

Многим людям из-за этого приходилось полагаться на свою собственную находчивость, чтобы найти нужную информацию, заявили в компании.

«Twitter последние пару лет совсем не ласков к разработчикам которые используют их данные, — согласен директор по распространению технологий «Яндекс» Григорий Бакунов. — Однако вот движение навстречу — Twitter открывает отдельную раздачу своего архива сообщений, в первую очередь для исследователей и авторов научных работ. Такой большой массив данных может многое рассказать о том, как Covid-19 или выборы президента США повлияли на публикации в Twitter и настроение людей».

К слову, твиты Дональда Трампа архивируются онлайн через его официальную президентскую библиотеку, а такие независимые веб-сайты и инструменты баз данных, как Trump Twitter Archive и Politwoops ProPublica, сохраняют даже удалённые посты бывшего президента США. Внутри компании Twitter сейчас идут переговоры о том, как можно изучить тему выборов «вдумчиво».

Сейчас компания открывает доступ к архиву для независимых исследователей и журналистов. .

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