Власти готовят законопроект против мошеннических схем «от имени РФ» в интернете

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до конца февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени РФ, и вовлеченных в эти схемы банков, следует из поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом со ссылкой на копию документа пишет «Ъ».

Минцифры и Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ) должны до середины марта подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко подтвердила, что поручение дано. Работа по его исполнению уже ведется, заверили в Минцифры и Роскомнадзоре.

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства, поясняется в исследовании АЦ.

При переходе по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

Всего за последние два года эксперты Infosecurity a Softline Company выявили более 6 тысяч ресурсов, эксплуатирующих тему социальных выплат, — заявил глава блока специальных сервисов компании Сергей Трухачев.

Платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», утверждают в АЦ. В этих банках настаивают, что уже борются с подобными мошенниками.

В компании Google, который Аналитический центр напрямую называет распространителем мошеннической рекламы, также утверждают, что стараются немедленно реагировать на случаи неприемлемых или вредоносных рекламных объявлений. Пользователь, заметивший вредные ссылки, может пожаловаться на нее, напоминают там. В 2019 году Google заблокировал 2,7 млрд «плохих» рекламных объявлений и приостановил работу примерно 1 млрд аккаунтов нарушителей. Мошенническая реклама остается проблемой, признают в Google, но заверяют, что продолжат борьбу с ней.

Соцсети, по словам основателя Телеграм Павла Дурова, фактически зарабатывают на такой мошеннической рекламе.

В Госдуме также планируют проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. Среди потенциальных методов рассматривается, например, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.

Однако регуляторные механизмы, которые позволяют Роскомнадзору бороться с мошенничеством в интернете, уже есть, к тому же сами поисковики активно блокируют фейковую рекламу, отмечает руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин. По его мнению, новые законодательные меры в этой сфере вряд ли будут эффективны, потому что мошеннические сайты, как правило, управляются из-за границы, что затрудняет привлечение их администраторов к ответственности по российским законам.

Со своим комментарием на заданную тему не заставил себя ждать и депутат Госдумы Антон Горелкин:

«Ответы ведомств на мои запросы по поводу интернет мошенничества (в том числе с использованием имен и портретов должностных лиц) были не слишком содержательным. Но зато на проблему обратили внимание в правительстве, что замечательно. Это подтверждает, что я не на пустом месте озаботился. Людей действительно обманывают массово, паразитируя, к тому же, на их доверии президенту страны и премьер-министру».

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«Надо, чтобы к борьбе подключились IT-платформы — я им уже направил предложения по этому поводу. Ну, и, само общество — через механизм той же «жалобной кнопки», которая, я считаю, должна быть в популярных браузерах», — подытоживает парламентарий.

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