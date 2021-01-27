Яндекс.Карты «потеряли» резиденцию Путина под Красноярском

Резиденция на берегу Красноярского водохранилища, которую предположительно «Роснефть» построила для Путина, не отображается на спутниковых снимках сервиса «Яндекс.Карты». Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на пользователя Twitter «Фракция Культуры».

Еще один маленький штришок к "отсутствию истерики": с карты Яндекса пропала другая резиденция Путина, расположенная на берегу Енисея. Ее в 2018 году нашли журналисты-расследователи издания ЦУР. Ниже сравнение спутниковых снимков Google и Яндекс. pic.twitter.com/vs2CmY30qb — Фракция Культуры (@CivSoc_Culture) January 26, 2021

По его словам, данную резиденцию нашли в 2018 году журналисты-расследователи ЦУР. На приведённой ими карте в Google Maps чётко видно вырубленную дорогу на месте стройки дома.

В проекте запланированы основной и три гостевых дома, часовня, пресс-центр, причал со спуском, дом охраны, вертолетная площадка, разгрузочная площадка, узел, башня связи. К территории комплекса примыкает питомник для маралов площадью 67 гектаров. К объекту предполагалось проложить от федеральной трассы «Енисей» дорогу длиной 45 километров. Авторы расследования оценивают ее стоимость в 8 млрд рублей.

Недостроенная резиденция под Красноярском, которую расследователи связывали с именами Сечина и Путина, исчезла со снимков Яндекса https://t.co/Ij8XoQgKmK — Сибирь.Реалии (@sibrealii) January 27, 2021

Территорию охраняли четыре поста по 11 человек. Случайных рыбаков охранники на катерах выдворяли, ссылаясь на то, что это частное владение. По проекту вокруг комплекса планировалось возвести периметральное ограждение с противотаранным устройством и шлагбаумом.

«Если глава «Роснефти» любит поохотиться, то глава государства Владимир Путин предпочитает порыбачить. Для этого на берегу Енисея уже все готово. Местные жители рассказали ЦУРу, что Сечин хотел построить резиденцию, чтобы Путин мог «со всеми приближенными отдыхать в 2018 году, но по срокам немножечко начали не успевать»», – писали авторы расследования.

Стройка была заморожена в 2017 году, поскольку качество строительства не понравилось побывавшему здесь главе «Роснефти» Игорю Сечину. Контракт с подрядчиком был расторгнут. В 2018 году на месте комплекса были готовы городок для рабочих, два гостевых дома и причал.

Действительно, если поискать этот объект в обоих сервисах, то вашему взгляду предстают две неодинаковых картинки. Вот так «резиденция» выглядит на картах Google:

Такое изображение можно увидеть на «Яндекс.Картах»:

В пресс-службе «Яндекса» объяснили отсутствие объекта давностью снимков территории.

«Спутниковые снимки в „Яндекс.Картах“ обновляются с разной периодичностью. В первую очередь мы публикуем новые снимки для территорий, которыми чаще всего интересуются. Это например, крупные города или популярные туристические объекты. Данную малонаселенную территорию мы не обновляли с 2003 года — поэтому снимок не отражает текущее состояние местности, — заявили в компании. — Кроме того, снимки производят сторонние компании — партнеры „Яндекса“, и мы не редактируем снимки».

Но пользователи Сети связывают это с намерением замять историю с «дворцом» Владимира Путина в Геленджике, о котором снял фильм оппозиционный политик Алексей Навальный. На YouTube видео набрало 95,8 миллионов просмотров, а также вызвало большой резонанс не только в российском, но и мировом интернет-сообществе.

Недавно в популярной видеоигре Minecraft пользователи создали копию «дворца» в масштабе 1:1 «в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров».

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