Уральские киберказаки расчехляют кибернагайки

Казачья дружина «МедиаЩит» в Екатеринбурге снарядит десять совершеннолетних бойцов киберфронта на поиск нецензурной лексики в соцсетях, рассказал 66.RU руководитель дружины, вахмистр Оренбургского казачьего общества Андрей Замятин. Новое направление они решили запустить после появления закона о блокировке запрещенного контента в соцсетях, который вступит в силу с 1 февраля.

В интервью «Подъёму» Замятин уточнил, что участники группы будут серфить по социальным сетям и жаловаться на мат администраторам и модераторам:

«Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи».

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«МедиаЩит» часть деятельности студенческого центра патриотического воспитания «Святогор», который создан на базе Уральского государственного горного университета. Проект пользуется поддержкой Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Для создания положительного контента участникам предлагают пройти курсы по «Государственной символике», «Информационной безопасности», «SMM-менеджменту», «Фотоделу», «Видеомонтажу» и «Диджеингу».

С начала февраля дружинники начнут просматривать группы, паблики и открытые страницы пользователей «ВКонтакте». Под мониторинг попадут объединения, которые относятся к регионам Оренбургского войскового казачьего общества: Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областям.

Киберказаки будут сообщать администратору страницы о нецензурной брани в комментариях и требовать удалять их, а если на требование не ответят — обращаться к администрации социальной сети. Кроме VK «Медиащит» намерен проверять «Одноклассники», потому что там «в основном молодежная аудитория».

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