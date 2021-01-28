Власти РФ требуют «больше свободы слова» от зарубежных соцсетей

Удивительные чудеса «последовательности действий» касаемо свободы слова в интернете демонстрируют российские власти. В тот же самый день, когда Роскомнадзор объявил о задействовании против зарубежных соцсетей санкций за распространение информации о митингах, которая якобы содержала в себе «призывы к совершению несовершеннолетними противоправных действий», Совет Федерации выступил с заявлением «в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями».

СФ принял Заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями. Алексей Пушков: «Особо опасно, что ограничения вносятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет-компаний, они носят произвольный характер». — Совет Федерации (@SovFedInfo) January 27, 2021

По словам сенаторов, иностранные компании без оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в соцсетях. В качестве примера ими были приведены события после президентских выборов:

«…американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии, общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также незаконной блокировки альтернативных платформ. В условиях подчинения социальных сетей политическим целям правящих кругов Соединенных Штатов Америки возникает угроза навязывания их пользователям однобокого, предвзятого взгляда на происходящее не только в этой стране, но и во всем мире. Особенно опасно, что ограничения свободы слова вводятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет компаний, носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы. Таким образом, вне рамок законодательного поля происходит ограничение доступа к информации сотен миллионов пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые лишаются права беспрепятственно высказывать мнения, не входящие в противоречие с нормами законодательства. Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну — Соединенные Штаты Америки и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов».

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Сенаторы предложили разработать международную конвенцию, регулирующую деятельность глобальных интернет-компаний. Совфед призвал ООН «уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатуры»».

«В Роскомнадзоре поддерживают инициативу сенаторов. На сегодняшний день вопрос с цензурой со стороны глобальных интернет-компаний решается на уровне национальных законодательств. В России, в частности, был принят закон о противодействии цензуре иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ. Полагаем, подготовка международной конвенции будет способствовать повышению эффективности проводимой работы», — сказал представитель пресс-службы Роскомнадзора.

МИД России вручил дипломату США ноту протеста из-за «распространения недостоверных „фейков“ о России» https://t.co/8FK4rTc7EV — Meduza (@meduzaproject) January 27, 2021

Затем Министерство иностранных дел (МИД) России вручил ноту протеста примерно такого же содержания представителю посольства США в Москве, в котором подчёркивается необходимость «формирования международных норм по модерации контента соцсетями в связи с действиями ИТ-гигантов США, которые тиражируют провокационный контент». В документе сказано:

«Очевидно, что медийная сфера подлежит регулированию и кодификации. Необходимо налаживать конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в целях мобилизации усилий по выработке и закреплению в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями».

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Российский МИД предложил начать совместную работу в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Заявление опубликовано в ответ на «рестриктивные» действия американских ИТ-компаний и социальных сетей. По мнению МИДа, эти действия «нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре».

В МИДе заявили, что «недостоверные фейки о России» публикуют у себя американские цифровые платформы, а американская дипмиссия их «скоординированно распространяет». В связи с этим МИД вручил представителю посольства США в России «ноту с предупреждением». «Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги», — добавили в МИДе. Однако в ведомстве не уточнили, о каком конкретно фейке идет речь.

Тем временем, в Москве прошли масштабные обыски, которые коснулись не только оппозицию (в первую очередь, сторонников Алексея Навального), но и журналистов. Так, силовики пришли в квартиру матери главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, изъяли жёсткий диск и несколько книг.

UPD1. Утром 28 января в квартиру сыктывкарского журналиста Елены Соловьевой пришла полиция. Мужа Елены, преподавателя Сыктывкарского госуниверситета Николая Вокуева, увезли в отдел давать объяснения по поводу участия в акции протеста 23 января. Об этом «Новой газете» заявила сама Соловьева.

Ей сообщили достоверные источники, с которыми также удалось пообщаться «Новой», что ее имя находится в списках людей, на которых должны будут составить протоколы. Так как во время визита полицейских Соловьева отводила своего ребенка в детский сад, сразу ее забирать не стали.

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