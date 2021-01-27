Роскомнадзор оштрафует соцсети за «вовлечение подростков» в акции протеста

За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. Об этом сообщает Роскомнадзор на своём официальном сайте:

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».

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Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях https://t.co/pKl4lVLcWj pic.twitter.com/c8iXdwrB09 — РИА Новости (@rianru) January 27, 2021

Надзорное ведомство ссылается на статью 13.41 КоАП РФ, которая вступила в силу 10 января текущего года (введена федеральным законом №511-ФЗ). Согласно ей, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Если интернет-площадки снова проигнорируют требования Генпрокуратуры РФ и РКН, то штраф может увеличиться до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.

«Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», — также сообщает надзорное ведомство.

«Вот что такое цензура, — комментирует заявление РКН исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — А то, что Трампа забанили, то это как раз свобода слова».

Сеть в целом согласна с такой трактовкой событий, которую озвучил Климарёв.

Надо еще энергосети оштрафовать, они ведь им давали на всё это электричество! Тут просто группа лиц по предварительному сговору. 🤓 — Улыбаемся и Маша (@ch_ched) January 27, 2021

Как испугались выхода людей. Цензоры обещают оштрафовать все соцсети за неудаление сообщений о мирном митинге 23 января. За публикации об акции 31 января в 12.00 в Москве на Лубянке обещают отобрать до 10% выручки. pic.twitter.com/3zvGsRinrX — Грани.Ру (@GraniTweet) January 27, 2021

1.создать сотни пустых аков

2.шитпостишь

3.штрафуешь

4.PROFIT — @skankhunt42 (@skankhant_42) January 27, 2021

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