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27.01.2021

Роскомнадзор оштрафует соцсети за «вовлечение подростков» в акции протеста

Власти обнаружили в общей сложности 170 «противоправных призывов» участвовать в «несанкционированных митингах» 23 января, в связи с чем штрафы будут наложены на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube на суммы от 800 тысяч до 4 млн руб

RKN-naezd  

За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. Об этом сообщает Роскомнадзор на своём официальном сайте:

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».

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Надзорное ведомство ссылается на статью 13.41 КоАП РФ, которая вступила в силу 10 января текущего года (введена федеральным законом №511-ФЗ). Согласно ей, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Если интернет-площадки снова проигнорируют требования Генпрокуратуры РФ и РКН, то штраф может увеличиться до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.

«Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», — также сообщает надзорное ведомство.

«Вот что такое цензура, — комментирует заявление РКН исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — А то, что Трампа забанили, то это как раз свобода слова».

Сеть в целом согласна с такой трактовкой событий, которую озвучил Климарёв.

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