Большинство госприложений передают пользовательские данные третьим лицам

Эксперты АНО «Инфокультура», которая специализируется на проведении экспертизы в области открытых данных, в ходе исследований выяснили, что 88% государственных мобильных приложений имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку «Приватность государственных мобильных приложений в России», подготовленную «Инфокультурой».

Трекер — это сервис, который используется для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения.

Среди государственных приложений, использующих небезопасные трекеры, собеседники издания назвали «Госуслуги Москвы», Moscow Transport, «Активный гражданин», «Налоги ФЛ», «Парковки Москвы», «Услуги РТ», «Добродел», «Мои документы онлайн», «Моя Москва», «Мой энергосбыт» и другие.

Большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии. Эксперты выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным.

Исследователи выбрали приложения, разработанные для мобильной операционной системы Android и доступные для скачивания в магазине Google Play. В результате «быстрого поиска» авторам работы удалось обнаружить 44 приложения, созданных госорганами и госкомпаниями.

«Решения Минцифры имеют серьезную защиту и соответствуют требованиям регулятора в части информационной безопасности. При этом использование трекеров — стандартная практика, в наших приложениях встроены push-уведомления, но, например, без трекера Google Firebase реализовать push невозможно. Все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется», — заявил РБК замминистра Олег Качанов.

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UPD. Иван Бегтин выступил с этим докладом на нашей конференции Privacy Day 2021,посвящённой защите персональных данных и приватности. Посмотреть его выступление можно на этом видео (начиная с 25 минуты):

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