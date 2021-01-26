Приглашаем на Privacy Day 2021

28 января, в День защиты персональных данных, «РосКомСвобода» совместно с Digital Rights Center и Privacy Accelerator проведёт ежегодную международную конференцию Privacy Day 2021.
Мероприятие состоится уже в третий раз. В этом году, как и в прошлом, в связи с ограничениями на массовые мероприятия оно пройдёт в онлайн-формате. Прямую трансляцию конференции смотрите в YouTube-канале РосКомСвободы.
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— тенденции регулирования персональных данных в России и в мире;
— новые угрозы приватности со стороны технологий, государства и корпораций;
— успешные бизнес-кейсы в области защиты, хранения и оборота персональных данных;
— выдающиеся случаи ответственного и добропорядочного обращения с данными пользователей;
— отчёты о прозрачности и открытости коммерческих компаний;
— новые проекты в сфере приватности;
— экспертные оценки и неожиданные выводы.
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Мероприятие будет интересно экспертам в области приватности и защиты информации, DPO, специалистам по безопасности, сотрудникам и владельцам крупных IT-компаний, юристам, экономистам, социологам, общественным деятелям, журналистам и пользователям Сети.
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День защиты данных (Data Privacy Day / Data Protection Day) отмечают с 2007 года в Европе и США. Московская конференция призвана поддержать общемировое движение и дать российским специалистам площадку для дискуссий и нетворкинга.
В формате панельных дискуссий эксперты «Роскомсвободы» и приглашенные спикеры обсудят нарастающий сбор персональных данных о граждан со стороны государства, приватность во время пандемии и сбор данных о пользователях крупнейшими корпорациями и медиа-платформами.
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На дискуссии эксперты обсудят, зачем госорганам всё больше информации о нас, как они её собирают и насколько хорошо защищают.
Участники:
• интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев,
• директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин,
• руководитель Центра компетенций по цифровой трансформации госуслуг и директор Центра ИТ-исследований РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев,
• журналист-расследователь Андрей Каганских,
• глава юридической практики «РосКомСвободы» и управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян,
• исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
Модератор дискуссии: технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров.
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Эксперты из Германии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и других стран расскажут о том, как обстояли дела с приватностью граждан во время пандемии, были ли нарушения, слежка, трекинг, а также, какие еще тенденции в сфере прайваси можно отметить в их странах.
Участники:
• координатор проекта Pandemic Big Brother Алена Рыжикова,
• политик и вице-председатель Pirate Parties International Грегори Энгельс (Германия),
• основатель Eurasian Digital Foundation Руслан Дайырбеков (Казахстан),
• сооснователь Human Constanta Алексей Казлюк (Беларусь),
• заместитель директора общественного фонда “Гражданская инициатива интернет политики” Ирина Байкулова (Кыргызстан),
• Tech-Legal Counsel международной некоммерческой организации Access Now Наталья Крапива.
Модератор: руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.
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Эксперты обсудят, как и на каких основаниях медиа-платформы и корпорации собирают данные пользователей, как их используют и куда информация попадает при утечках.
Участники:
• Анна Карнаухова (Rating.Digital),
• Екатерина Калугина (Double Data),
• Алексей Мунтян (Russian Privacy Professionals Association),
• Михаил Третьяк (Digital Rights Center),
• Тигран Оганян (LT Consulting).
Модератор: глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.
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В завершении онлайн-акселератор проектов в сфере анонимности и приватности Privacy Accelerator представит проекты, которые были реализованы выпускниками первого набора программы:
Детально ознакомиться с программой можно на сайте Privacy Day 2021.
Онлайн-трансляция будет доступна в YouTube-канале РосКомСвободы.
Подключайтесь! Начинаем 28 января в 11:00 (мск).
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