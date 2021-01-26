Приглашаем на Privacy Day 2021

28 января, в День защиты персональных данных, «РосКомСвобода» совместно с Digital Rights Center и Privacy Accelerator проведёт ежегодную международную конференцию Privacy Day 2021.

Мероприятие состоится уже в третий раз. В этом году, как и в прошлом, в связи с ограничениями на массовые мероприятия оно пройдёт в онлайн-формате. Прямую трансляцию конференции смотрите в YouTube-канале РосКомСвободы.

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Приходите на Privacy Day 2021, чтобы узнать про:

— тенденции регулирования персональных данных в России и в мире;

— новые угрозы приватности со стороны технологий, государства и корпораций;

— успешные бизнес-кейсы в области защиты, хранения и оборота персональных данных;

— выдающиеся случаи ответственного и добропорядочного обращения с данными пользователей;

— отчёты о прозрачности и открытости коммерческих компаний;

— новые проекты в сфере приватности;

— экспертные оценки и неожиданные выводы.

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Мероприятие будет интересно экспертам в области приватности и защиты информации, DPO, специалистам по безопасности, сотрудникам и владельцам крупных IT-компаний, юристам, экономистам, социологам, общественным деятелям, журналистам и пользователям Сети.

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День защиты данных (Data Privacy Day / Data Protection Day) отмечают с 2007 года в Европе и США. Московская конференция призвана поддержать общемировое движение и дать российским специалистам площадку для дискуссий и нетворкинга.

В формате панельных дискуссий эксперты «Роскомсвободы» и приглашенные спикеры обсудят нарастающий сбор персональных данных о граждан со стороны государства, приватность во время пандемии и сбор данных о пользователях крупнейшими корпорациями и медиа-платформами.

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Дискуссия «Большой Брат знает всё: зачем госорганам всё больше информации о нас?»

На дискуссии эксперты обсудят, зачем госорганам всё больше информации о нас, как они её собирают и насколько хорошо защищают.

Участники:

• интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев,

• директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин,

• руководитель Центра компетенций по цифровой трансформации госуслуг и директор Центра ИТ-исследований РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев,

• журналист-расследователь Андрей Каганских,

• глава юридической практики «РосКомСвободы» и управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян,

• исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Модератор дискуссии: технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

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Дискуссия «На чьей стороне приватность? Мировые практики и болевые точки»

Эксперты из Германии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и других стран расскажут о том, как обстояли дела с приватностью граждан во время пандемии, были ли нарушения, слежка, трекинг, а также, какие еще тенденции в сфере прайваси можно отметить в их странах.

Участники:

• координатор проекта Pandemic Big Brother Алена Рыжикова,

• политик и вице-председатель Pirate Parties International Грегори Энгельс (Германия),

• основатель Eurasian Digital Foundation Руслан Дайырбеков (Казахстан),

• сооснователь Human Constanta Алексей Казлюк (Беларусь),

• заместитель директора общественного фонда “Гражданская инициатива интернет политики” Ирина Байкулова (Кыргызстан),

• Tech-Legal Counsel международной некоммерческой организации Access Now Наталья Крапива.

Модератор: руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

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Дискуссия «Соглашайся или уходи: почему интернет-платформы собирают наши данные и куда они утекают?»

Эксперты обсудят, как и на каких основаниях медиа-платформы и корпорации собирают данные пользователей, как их используют и куда информация попадает при утечках.

Участники:

• Анна Карнаухова (Rating.Digital),

• Екатерина Калугина (Double Data),

• Алексей Мунтян (Russian Privacy Professionals Association),

• Михаил Третьяк (Digital Rights Center),

• Тигран Оганян (LT Consulting).

Модератор: глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

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В завершении онлайн-акселератор проектов в сфере анонимности и приватности Privacy Accelerator представит проекты, которые были реализованы выпускниками первого набора программы:

Personalka – cервис анализа и хранения соглашений об обработке персональных данных.

VPN Amnezia – сервис для самостоятельного развертывания VPN-сервера на основе полностью открытого исходного кода.

Charity Police – система для поиска и ограничения работы мошеннических благотворительных сборов в интернете.

Self-privacy – платформа на хостинге пользователя для развертывания приватных сервисов, управляемых мобильным приложением.

Детально ознакомиться с программой можно на сайте Privacy Day 2021.

Онлайн-трансляция будет доступна в YouTube-канале РосКомСвободы.



Подключайтесь! Начинаем 28 января в 11:00 (мск).



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