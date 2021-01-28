Telegram добавил функцию переноса переписки из WhatsApp, LINE и KakaoTalk

Разработчики приложения Telegram выпустили обновление 7.4 для iOS, с которым пользователи получили возможность перенести свою историю переписки из других сервисов. Об этом сообщается в уведомлении об обновлении мессенджера в App Store:

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, LINE или KakaoTalk».

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Для переноса переписок используется функция экспорта чатов, которой нет в самом Telegram.

В последнем обновлении также добавили возможность удалить созданные группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость отдельных участников, активные голосовые чаты теперь группируются во вкладке со звонками.

Мессенджер также добавил возможность пожаловаться на группы и каналы, выдающие себя за представительства известных людей.

В первую неделю января месячная аудитория Telegram преодолела отметку в 500 млн активных пользователей. В начале января текущего года мессенджер стал вторым самым устанавливаемым приложением в США.

В мае 2017 года Роскомнадзор внёс домены мессенджера LINE в реестр запрещённых сайтов, поскольку тот отказался признавать себя организатором распространения информации и предоставлять данные пользователей российским властям. Под запретом в РФ он находится и по сей день.

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