Прокуратурой Москвы вынесены «антимитинговые» предостережения пяти интернет-компаниям и шести гражданам

Прокуроры вынесли предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам в связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией, сообщила «Интерфаксу» представитель прокуратуры города Людмила Нефедова:
«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения.
Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий».
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По информации источника «Интерфакса», предупреждение получили Facebook, Google, Mail Group, Twitter и TikTok.
Напомним, недавно руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января. Сегодня СКР возбудил против него дело за «призыв подростков участвовать в митингах».
Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, склонявшего подростков к противоправным действиям https://t.co/raGhEPVK8U
— Следственный комитет (@sledcom_rf) January 28, 2021
Правда, проведя мониторинг его аккаунтов в соцсетях, мы никаких призывов, адресованных именно несовершеннолетним, не нашли. Скорее наоборот, политик обратился ко всем желающим принять участие в акции с советом взвесить все «за» и «против», но расценивать это обращение как «призыв к подросткам» нельзя даже с очень большой натяжкой.
Волков:
СК: pic.twitter.com/0wNWMmPbxl
— The Insider (@the_ins_ru) January 28, 2021
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