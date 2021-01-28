Прокуратурой Москвы вынесены «антимитинговые» предостережения пяти интернет-компаниям и шести гражданам

Прокуроры вынесли предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам в связи с планируемой в центре Москвы 31 января несогласованной акцией, сообщила «Интерфаксу» представитель прокуратуры города Людмила Нефедова:

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий».

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По информации источника «Интерфакса», предупреждение получили Facebook, Google, Mail Group, Twitter и TikTok.

Напомним, недавно руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января. Сегодня СКР возбудил против него дело за «призыв подростков участвовать в митингах».

Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, склонявшего подростков к противоправным действиям https://t.co/raGhEPVK8U — Следственный комитет (@sledcom_rf) January 28, 2021

Правда, проведя мониторинг его аккаунтов в соцсетях, мы никаких призывов, адресованных именно несовершеннолетним, не нашли. Скорее наоборот, политик обратился ко всем желающим принять участие в акции с советом взвесить все «за» и «против», но расценивать это обращение как «призыв к подросткам» нельзя даже с очень большой натяжкой.

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