Генпрокуратура заблокировала сайт платёжного сервиса для «удалёнщиков» Payoneer

«РосКомСвобода» продолжает проводить мониторинг реестра заблокированных сайтов, и на этот раз мы обнаружили в нём сайт международной платёжной системы Payoneer, предоставляющей финансовые услуги и денежные онлайн-переводы:

Блокировка была инициирована Генеральной прокуратурой России, и вместе с Payoneer по её решению под запретом оказалось ещё 12 сайтов, правда, вышеназванная платёжная система — единственная, к которой доступ почему-то до сих пор не ограничен.

Как следует из новостей и блогов, Payoneer является одним из самых востребованных фрилансерами финансовых онлайн-сервисов, с которым работают многие крупные компании, в частности — Amazon, Rakuten, Discount и т.п., где можно расплатиться за товар или получить деньги с помощью данного сервиса. Кроме этого Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard (Member Service Provider) по всему миру.

У Payoneer есть возможность расплачиваться банковской картой, а также напрямую с личного счёта. Карта используется для снятия денег по всему миру из банкоматов, а российские фрилансеры могут получать выплаты от американских компаний напрямую. «При этом нет необходимости отчитываться перед государством о наличии вклада за рубежом. А ещё через Payoneer вы можете работать легально», — утверждают профильные СМИ.

Эту информацию нам подтвердила в приватной беседе одна из пользовательниц Payoneer, которая уверена, что в отсутствии зависимости от государства и кроется причина блокировки сервиса. Она также рассказала о своём пользовательском опыте:

«Ну, просто это [платежи] полностью в обход наших органов. Ты если получаешь на „пионер“, оно даже в твой РФский [счёт] может не заходить. [Как всё происходит] Ты заводишь аккаунт на „пионере“, у тебя там как бы счёт. Тебе на него платит зарплату какая-нибудь иностранная компания. Ты заказываешь карту, её присылают просто по почте. А потом, если не хочешь, ты можешь свой счёт в „пионер“ не привязывать к своему банковскому, а просто этой картой снимать в любом банкомате напрямую с личного „пионеровского“ счета. Таким образом, никак твои эти деньги не учитываются. Ну а данные [пользователей] „пионер“ наверняка нашим отказался давать. С какой радости?».

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Как следует из информации, размещённой на сайте Payoneer, работает сервис легально во многих юрисдикциях. Что за претензии к нему возникли у Генпрокуратуры, остаётся только гадать.

Напомним, в полномочия надзорного ведомства входит внесудебная блокировка сайтов, призывающих к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, интернет-ресурсов «нежелательных организаций», а с недавнего времени — ещё и финансовых организаций, замешанных в мошенничестве и аферах.

Судя по тому, что Payoneer оказался в компании финансовых сервисов, претензии к нему у Генпрокуратуры возникли именно такого характера. Пока ни сам Payoneer, ни российское надзорное ведомство эту ситуацию никак не комментировали.

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