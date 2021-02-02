Facebook спросит разрешения у пользователей по сбору их данных для рекламы

Facebook специально станет просить пользователей разрешение собирать их данные для рекламы. Компания собирается выпускать уведомления для владельцев iPhone по всему миру о том, как их данные используются для таргетинга рекламы. На экраны устройств пользователей будет выводиться целое послание, в котором соцсеть объяснит им, почему так важно дать ей разрешение на сбор данных. Новшество коснётся и Instagram.

Корпорация не первый месяц ведёт публичную борьбу против Apple, которая хочет запрашивать у пользователей iPhone разрешение на сбор их данных приложениями. В Facebook полагают, что это нанесёт ущерб малому бизнесу, который полагается на рекламу соцсети.

«Как мы уже заявляли в декабре, мы не согласны с подходом Apple, но все же будем отображать её диалоговое окно для обеспечения стабильности бизнеса и людей, пользующихся нашими сервисами. Новое диалоговое окно предполагает, будто нужно делать выбор между персонализированной рекламой и конфиденциальностью, хотя на самом деле мы можем обеспечивать, и обеспечиваем, и то и другое. В диалоговом окне Apple также ничего не говорится о пользе персонализированной рекламы», — сообщили в компании.

В сентябре 2020 года iOS 14 получила новую функцию App Tracking Transparency, требующую от разработчиков получать от пользователей разрешение на отслеживание их активности на сайтах и в приложениях, а также на доступ к рекламным идентификаторам их устройств. На экран будет выводиться специальное окно с двумя опциями — «Разрешить отслеживание» и «Попросить приложение не отслеживать». Если пользователь выбирает второй вариант, Apple блокирует разработчику приложения доступ к рекламному идентификатору.

Facebook в ответ заявил об опасениях по поводу конфиденциальности в бизнесе Apple и назвал письмо производителя iPhone намеренным «отвлечением внимания» от этих проблем. Также в обращении отмечалось, что Apple использует свое доминирующее положение на рынке для самостоятельного сбора данных, делая практически невозможным использование тех же данных своими конкурентами.

Apple тогда ответила, что «руководители Facebook ясно дали понять, что намерены собрать как можно больше данных как о собственных, так и о сторонних продуктах для разработки и монетизации подробных профилей своих пользователей, и это игнорирование конфиденциальности пользователей продолжает расширяться, охватывая всё больше их продуктов».

Сейчас компании, кажется, наши приемлемое для обеих решение. Окно Facebook будет всплывать вместе с окном Apple. Это поможет пользователям принимать информированные решения, считает соцсеть. Компания уверяет, что не будет собирать новые типы данных, а просто хочет помочь получить людям лучший пользовательский опыт.

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