Путин заявил о том, что соцсети управляют сознанием человека

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что соцсети прежде всего направлены на извлечение прибыли и всё больше начинают управлять сознанием.

«Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. Человек начинает принимать решение, даже не осознавая того, что им руководят. Это тонкая очень вещь», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как оградить детей от вредного контента в социальных сетях и интернете в целом.

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«После такого объяснения Путина все его сторонники должны немедленно удалить свои аккаунты», — иронизирует издание «Грани.Ру».

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Вот вы не знали, что Твиттер вами руководит и все решения вы принимаете по воле владельца Твиттера. После такого объяснения Путина все его сторонники должны немедленно удалить свои аккаунты. pic.twitter.com/4HMPr5sxNF — Грани.Ру (@GraniTweet) February 2, 2021

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Президент считает, что на соцсети нужно как-то реагировать, в то же время не ограничивая свободу человека, свободу выбора, свободу слова. Между тем накануне он дал госведомствам пакет поручений, которые прямо или косвенно коснутся интернета и, кажется, именно в аспекте ограничений.

Так, например, будут разработаны дополнительные требования к зарубежным интернет-компаниям, ужесточающие, судя по реакции депутата-единоросса Антона Горелкина, контроль над работой иностранных IT-компаний, которые «по-прежнему игнорируют российское законодательство, хотя при этом зарабатывают в России хорошие деньги и бесконтрольно собирают персональные данные наших граждан».

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