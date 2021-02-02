Yandex.Zen
02.02.2021

Путин заявил о том, что соцсети управляют сознанием человека

Судя по всему, со стороны властей будут подготовлены очередные репрессивные по отношению к интернету меры

 

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что соцсети прежде всего направлены на извлечение прибыли и всё больше начинают управлять сознанием.

«Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. Человек начинает принимать решение, даже не осознавая того, что им руководят. Это тонкая очень вещь», сказал Путин, отвечая на вопрос, как оградить детей от вредного контента в социальных сетях и интернете в целом.

.

«После такого объяснения Путина все его сторонники должны немедленно удалить свои аккаунты», — иронизирует издание «Грани.Ру».

.

.

Президент считает, что на соцсети нужно как-то реагировать, в то же время не ограничивая свободу человека, свободу выбора, свободу слова.  Между тем накануне он дал госведомствам пакет поручений, которые прямо или косвенно коснутся интернета и, кажется, именно в аспекте ограничений.

Так, например, будут разработаны дополнительные требования к зарубежным интернет-компаниям, ужесточающие, судя по реакции депутата-единоросса Антона Горелкина, контроль над работой иностранных IT-компаний, которые «по-прежнему игнорируют российское законодательство, хотя при этом зарабатывают в России хорошие деньги и бесконтрольно собирают персональные данные наших граждан».

.

don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт