Путин инициировал очередное регулирование Рунета

Президент России Владимир Путин дал госведомствам пакет поручений, которые прямо или косвенно коснутся интернета.

Первое поручение было адресовано Правительства и Администрации Президента (АП) и касается «установления дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации». Сделать это предписано до 1 августа 2021 года.

Судя по реакции депутата-единоросса Антона Горелкина, такого рода регулирования ждали давно, и речь идёт об ужесточении контроля над работой иностранных IT-компаний, которые «по-прежнему игнорируют российское законодательство, хотя при этом зарабатывают в России хорошие деньги и бесконтрольно собирают персональные данные наших граждан». По его словам, иностранные компании лишь формально сотрудничают с российскими властями, открыв лишь отделы по продаже рекламы, в остальных же вопросах «посылают то в Ирландию, то в США, то в Китай»:

«IT-компании другого типа делают вид, что российского государства не существует в принципе. Классический пример — Twitter, который игнорирует любые попытки российских ведомств завязать с ним конструктивный диалог. Иногда, правда, Twitter и Facebook реагируют на судебные штрафы, но редко и непредсказуемо. Между тем, все они должны быть приведены к единому знаменателю — своду законов Российской Федерации. Открыть здесь полноценные представительства, соблюдать интересы российских пользователей и сотрудничать с государством. Если не хотят, придется заставлять. Для этого и нужны дополнительные меры, сформулированные таким образом, «чтобы не наносить ущерб самим себе», — как совершенно верно подчеркнул глава государства. Мое личное мнение вы знаете: бить надо по самому больному месту IT-капиталистов — кошельку. И не только штрафами, а еще ограничениями на рекламу».

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В декабре прошлого года на совещании с участием Президента было сказано, что необходимо инициировать подготовку и внесение в Госдуму нормативных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве «субъектов в российском правовом поле», что позволило бы вести с ними диалог о фактах цензуры в отношении СМИ РФ по нормам российского законодательства.

Очевидно, данные инициативы связаны с вводимыми против ряда российских СМИ санкций со стороны IT-компаний, а также прошедшими недавно по всей стране акциями протеста, координируемыми через соцсети и мессенджеры, которые не спешат сотрудничать в российскими властями и цензурировать околопротестный контент.

Также Путин поручил кабинету министров и СПЧ разработать проект концепции по защите прав и свобод человека в киберпространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации…», — говорится в тексте поручений.

Также кабмину и СПЧ необходимо подготовить проект плана мероприятий, так называемой «дорожной карты», по её реализации. Он должен включать мероприятия по повышению цифровой грамотности россиян и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены».

Доложить о результатах нужно до 1 августа 2021 года.

Следующее поручение имеет более широкое действие на сферы жизни россиян, но онлай-пространства оно безусловно коснётся тоже. Генпрокуратуре и Верховному суду РФ предстоит поработать над декриминализацией статьи 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Доклад – до 1 июня 2021 г.

«Точнее, им предложено рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье. Это означает, что за совершение такого деяния сначала следует административная ответственность, а уголовная лишь при повторном совершении. Это правило не распространяется на экстремизм с отягчающими обстоятельствами», — подчёркивает глава «Агоры» Павел Чиков.

Аналогичным образом с начала 2019 года внесены изменения в основную экстремистскую статью 282 УК РФ. Это привело к 10-кратному падению числа осужденных по ней. Так же произошло со статьей о призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК). «Число осужденных по ней после введения административной преюдиции опустилось до нуля», — подчёркивает глава «Агоры».

После декриминализации статьи 282 число осужденных по статье 280 (подследственность ФСБ России) продолжило расти. В первом полугодии 2020 года по ней было осуждено 80 человек, за весь 2019 — 145.

«Это хорошая новость», — считает Павел Чиков.

Правда, после декриминализации статьи 282 многие эксперты прогнозировали рост административных дел, которые будут сопровождаться, как правило, крупными штрафами, поэтому говорить о «либерализации» законодательства нельзя. Так, собственно, тогда и произошло.

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