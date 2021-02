Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки

В Тверском районном суде города Москвы состоялось рассмотрение административного дела против главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова об «участии или призывах к участию» в несогласованных акциях 23 января. В этот день, рассказывает сам Смирнов, он находился дома, а поводом для заведения «административки» стал ретвит чужой шутки о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который призвал выходить на митинг в поддержку Навального:

Поразительно, что главреда «Медиазоны» @sssmirnov обвиняют в организации акции в поддержку Навального 23 января путём ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в твиттере pic.twitter.com/1EEfyhFYlj — Апология протеста (@apologiaprotest) January 30, 2021

Задержали Смирнова уже через неделю, когда он вышел на прогулку со своим маленьким сыном. Задержание проводили силовики в бронежилетах, ожидавшие его возле подъезда. На правоохранителей аргументы, что Сергею не с кем оставить ребёнка, не подействовали, и журналиста увезли в ОВД «Тверское», хотя перед этим и позволили передать сына подъехавшим к его дому коллегам:

Позже его отпустили, составив протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение «закона о митингах»). Коллеги по цеху выразили поддержку Смирнову, потребовав у властей прекратить его преследование. «Давление властей на СМИ недопустимо», — написали «Новая газета» и «ТВ2».

В целом его поддержало более 20 редакций СМИ.

В поддержку Сергея выступили не только российские, но и зарубежные коллеги:

Potential for ugliness to continue today, with court hearing of the brilliant Mediazona editor Sergei @sssmirnov. Sergei absurdly stands accused of calling people out to protest. that shouldn’t be a crime either, but that’s another story. #JournalismIsNotACrime — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 3, 2021

watching @mediazzzona news ed @sssmirnov in court today — Sergei is wearing a t-shirt with word 'COCKROACHES' references Russian rock group, maybe a popular children's poem ' Monster Cockroach', Belarus opposition name for Lukashenko #JournalismIsNotACrime @rorypecktrust pic.twitter.com/LdeGLmNbQj — kate de pury (@katedepury) February 3, 2021

On Jan. 30, police in Moscow detained Sergey Smirnov (@sssmirnov), chief editor of @mediazzzona & charged him with illegally organizing a protest. “It is so obvious to everyone that I am a journalist and not an organizer of the protests…I think it is insane,” Smirnov told CPJ. — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) February 2, 2021

Index calls on the Russian authorities to stop the harassment and prosecution of Sergey Smirnov (@sssmirnov), the editor-in-chief of independent Russian media outlet Mediazona (@mediazzzona). He faces court on Wednesday just for doing his legitimate job as a journalist — Index on Censorship (@IndexCensorship) February 1, 2021

"Sergey Smirnov, the editor in chief of Russia’s independent Mediazona news outlet, was detained on Saturday while out with his young son. He was accused of breaking protest regulations with a retweet." https://t.co/xf5JVSvWBf — Burl Gilyard (@mplsgilyard) January 31, 2021

Needless to say, this trial is as much a farce as the bullshit we saw yesterday. https://t.co/lkMmHm9eJM — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 3, 2021

Сегодня состоялся суд, где журналиста защищал адвокат «Апологии протеста» Фёдор Сирош. Заседания Смирнов со своим защитником ждали более часа.

В Тверском суде начинается заседание по административному делу нашего главного редактора Сергея Смирнова, которому грозит до 30 суток ареста за репост шутки в твиттере. Фото: «Медиазона» pic.twitter.com/hqMZ4qw6Im — Медиазона (@mediazzzona) February 3, 2021

31 января состоялась очередная несогласованная акция протеста, охватившая сразу несколько городов, а 2 февраля Симоновский районный суд, заседание которого проходило в здании Мосгорсуда, заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, что стало ещё одним поводом для продолжения акций протеста. Многие активисты, общественник и журналисты были задержаны полицией, достаточно большая часть из которых привлекла внимание властей своими постами в интернете. Вот что пишет по этому поводу глава «Агоры» Павел Чиков:

«Сегодня суды, протоколы и следственные действия у журналистов Сергея Смирнова, Ильи Азара, участницы Pussy Riot Марии Алёхиной, муниципального депутата Люси Штейн и сотен других задержанных, арестованных и избитых».

На судебном заседании адвокат Сирош просил вызвать свидетелей — например, жену, которая может рассказать о ребенке, а еще полицейских, составлявших рапорты о твите — это Гребенчкуков, Капустин и Кириллов, которые усмотрели «призывы» к акции в ретвите шутки про группу «Тараканы». Также адвокат попросил отправить ретвит на лингвистическую экспертизу, которая должна установить наличие в нём призывов. Кроме этого, им было подано ещё несколько ходатайств относительно действий прокуроров, составлявших протокол полицейских и т.д.

О том, что происходило в суде, Сергей какое-то время транслировал в текстовом варианте в своём Telegram, затем о происходящем стал писать в своём канале журналист «Медиазоны» Егор Сковорода.

По всем ходатайствам, кроме приобщения документов с работы и о ребёнке, было отказано.

Выступая в суде, Смирнов отметил, что ретвит — это совсем не обязательно одобрение, к тому же ему, как главреду и журналисту, в принципе «некорректно призывать к таким митингам».

Я прочитал небольшую лекцию, как работает твиттер. А судья в конце сказал, что знает и так — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

Правозащитники заметили, что на Сергея Смирнова и на активистку Анну Велликок рапорты составлял один и тот же генерал-майор из Центра «Э». Велликок была задержана 29 января и арестована на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Навального. Позже стало известно, что с ней расторгла договор Высшая школа экономики, в которой она работала.

Несмотря на всю абсурдность обвинений, Тверской районный суд признал Смирнова виновным в административном правонарушении и назначил ему в качестве наказания 25 суток ареста.

Решение по Смирнову — арест на 25 суток!!! Пока ждали, сфотографировал его с сумкой. pic.twitter.com/TDBYLb7K29 — да, сковорода (@eskovoroda) February 3, 2021

Сергея Смирнова увозят в спецприемник pic.twitter.com/2goSfxktmp — Апология протеста (@apologiaprotest) February 3, 2021

.

«Безумие. А потому что не может быть, что часть системы сходит с ума, а часть — нет. Безумие бывает только тотальным», — комментирует абсурдное решение суда политик, учредитель ОЗИ Леонид Волков.

Редакции The Bell и проекта «Русские норм!» считают арест главного редактора «Медиазоны» недопустимым и опасным прецедентом:

«Мы требуем немедленного освобождения Сергея Смирнова, а также расследования в отношении лиц, принявших это незаконное решение, и наказания виновных. Журналисты не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы».

«Безумие какое — Сергея Смирнова из «Медиазоны» только что арестовали на 25 суток за репост этой не особо смешной шутки в Twitter, — пишет главред It`s My City Дмитрий Колезев. — Ну то есть на самом деле, конечно, его арестовали за журналистскую работу, за освещение протестов, за критику правоохранительной системы и немного — за дружбу с Навальным, полагаю. Такое скотство».

«СВОБОДУ СЕРГЕЮ СМИРНОВУ!» — лаконичен журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

«Решение суда об аресте Сергея Смирнова — противозаконное, абсурдное и позорное. Профсоюз журналистов расценивает его как давление на прессу и требует немедленно освободить главного редактора «Медиазоны» — издания, специализирующегося на освещении беззаконности в российском правосудии», — написал Профсоюз журналистов.

Очень эмоциональный пост в своём Telegram выложил экс-журналист «Эха Москвы», блогер Майк Наки:

«25 суток! ЗА РЕТВИТ МЕМА! Какие же скоты. Какой же это позор и ужас. Почти МЕСЯЦ АРЕСТА. ЗА РЕТВИТ. МЕМА. Обыск у родителей, задержание на глазах у маленького сына, а теперь вот арест на 25 суток. Ещё раз — за ретвит мема. В которым просто обыгрывается, что Смирнов похож на солиста группы Тараканы. Понятно, что наказывают не за это, а за то, что Смирнов делает важнейшее СМИ в стране. Но просто запомните — по какому поводу и что они делают. И каким правовым абсурдом прикрываются. И плюйте, плюйте, плюйте в лицо тем, кто говорит о справедливости правосудия и аполитичности. Пока слюна не кончится».

Сам же Сергей находит в этой непростой ситуации время для юмора:

Надеюсь меня не уволят из Медиазоны — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

Мы присоединяемся к заявлению коллег Смирнова и выражаем ему свою поддержку, а также считаем решение Тверского суда абсурдным и незаконным. «РосКомСвобода» требует немедленно освободить главреда «Медиазоны» и прекратить репрессии против граждан, независимо от их профессии, за выражением своего мнения (в том числе — в интернете).

