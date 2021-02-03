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03.02.2021

Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за ретвит шутки

Суд согласился с доводами полиции, что своими действиями Сергей Смирнов якобы повторно нарушил «закон о митингах»

Smirnov v obezyannike  

В Тверском районном суде города Москвы состоялось рассмотрение административного дела против главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова об «участии или призывах к участию» в несогласованных акциях 23 января. В этот день, рассказывает сам Смирнов, он находился дома, а поводом для заведения «административки» стал ретвит чужой шутки о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который призвал выходить на митинг в поддержку Навального:

Задержали Смирнова уже через неделю, когда он вышел на прогулку со своим маленьким сыном. Задержание проводили силовики в бронежилетах, ожидавшие его возле подъезда. На правоохранителей аргументы, что Сергею не с кем оставить ребёнка, не подействовали, и журналиста увезли в ОВД «Тверское», хотя перед этим и позволили передать сына подъехавшим к его дому коллегам:

Позже его отпустили, составив протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение «закона о митингах»). Коллеги по цеху выразили поддержку Смирнову, потребовав у властей прекратить его преследование. «Давление властей на СМИ недопустимо», — написали «Новая газета» и «ТВ2».

В целом его поддержало более 20 редакций СМИ.

В поддержку Сергея выступили не только российские, но и зарубежные коллеги:

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Сегодня состоялся суд, где журналиста защищал адвокат «Апологии протеста» Фёдор Сирош. Заседания Смирнов со своим защитником ждали более часа.

31 января состоялась очередная несогласованная акция протеста, охватившая сразу несколько городов, а 2 февраля Симоновский районный суд, заседание которого проходило в здании Мосгорсуда, заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, что стало ещё одним поводом для продолжения акций протеста. Многие активисты, общественник и журналисты были задержаны полицией, достаточно большая часть из которых привлекла внимание властей своими постами в интернете. Вот что пишет по этому поводу глава «Агоры» Павел Чиков:

«Сегодня суды, протоколы и следственные действия у журналистов Сергея Смирнова, Ильи Азара, участницы Pussy Riot Марии Алёхиной, муниципального депутата Люси Штейн и сотен других задержанных, арестованных и избитых».

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На судебном заседании адвокат Сирош просил вызвать свидетелей — например, жену, которая может рассказать о ребенке, а еще полицейских, составлявших рапорты о твите — это Гребенчкуков, Капустин и Кириллов, которые усмотрели «призывы» к акции в ретвите шутки про группу «Тараканы». Также адвокат попросил отправить ретвит на лингвистическую экспертизу, которая должна установить наличие в нём призывов. Кроме этого, им было подано ещё несколько ходатайств относительно действий прокуроров, составлявших протокол полицейских и т.д.

О том, что происходило в суде, Сергей какое-то время транслировал в текстовом варианте в своём Telegram, затем о происходящем стал писать в своём канале журналист «Медиазоны» Егор Сковорода.

По всем ходатайствам, кроме приобщения документов с работы и о ребёнке, было отказано.

Выступая в суде, Смирнов отметил, что ретвит — это совсем не обязательно одобрение, к тому же ему, как главреду и журналисту, в принципе «некорректно призывать к таким митингам».

Правозащитники заметили, что на Сергея Смирнова и на активистку Анну Велликок рапорты составлял один и тот же генерал-майор из Центра «Э». Велликок была задержана 29 января и арестована на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Навального. Позже стало известно, что с ней расторгла договор Высшая школа экономики, в которой она работала.

Несмотря на всю абсурдность обвинений, Тверской районный суд признал Смирнова виновным в административном правонарушении и назначил ему в качестве наказания 25 суток ареста.

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«Безумие. А потому что не может быть, что часть системы сходит с ума, а часть — нет. Безумие бывает только тотальным», — комментирует абсурдное решение суда политик, учредитель ОЗИ Леонид Волков.

Редакции The Bell и проекта «Русские норм!» считают арест главного редактора «Медиазоны» недопустимым и опасным прецедентом:

«Мы требуем немедленного освобождения Сергея Смирнова, а также расследования в отношении лиц, принявших это незаконное решение, и наказания виновных. Журналисты не должны подвергаться преследованиям за выполнение своей работы».

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«Безумие какое — Сергея Смирнова из «Медиазоны» только что арестовали на 25 суток за репост этой не особо смешной шутки в Twitter, — пишет главред It`s My City Дмитрий Колезев. — Ну то есть на самом деле, конечно, его арестовали за журналистскую работу, за освещение протестов, за критику правоохранительной системы и немного — за дружбу с Навальным, полагаю. Такое скотство».

«СВОБОДУ СЕРГЕЮ СМИРНОВУ!» — лаконичен журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

«Решение суда об аресте Сергея Смирнова — противозаконное, абсурдное и позорное. Профсоюз журналистов расценивает его как давление на прессу и требует немедленно освободить главного редактора «Медиазоны» — издания, специализирующегося на освещении беззаконности в российском правосудии», — написал Профсоюз журналистов.

Очень эмоциональный пост в своём Telegram выложил экс-журналист «Эха Москвы», блогер Майк Наки:

«25 суток! ЗА РЕТВИТ МЕМА! Какие же скоты. Какой же это позор и ужас. Почти МЕСЯЦ АРЕСТА. ЗА РЕТВИТ. МЕМА.

Обыск у родителей, задержание на глазах у маленького сына, а теперь вот арест на 25 суток. Ещё раз — за ретвит мема. В которым просто обыгрывается, что Смирнов похож на солиста группы Тараканы.

Понятно, что наказывают не за это, а за то, что Смирнов делает важнейшее СМИ в стране. Но просто запомните — по какому поводу и что они делают. И каким правовым абсурдом прикрываются.

И плюйте, плюйте, плюйте в лицо тем, кто говорит о справедливости правосудия и аполитичности. Пока слюна не кончится».

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Сам же Сергей находит в этой непростой ситуации время для юмора:

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Мы присоединяемся к заявлению коллег Смирнова и выражаем ему свою поддержку, а также считаем решение Тверского суда абсурдным и незаконным. «РосКомСвобода» требует немедленно освободить главреда «Медиазоны» и прекратить репрессии против граждан, независимо от их профессии, за выражением своего мнения (в том числе — в интернете).

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don but rks

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