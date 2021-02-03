Питерские прокуроры снова победили аниме

Кировский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокурора Кировского района признал информацию, содержащуюся в аниме «Игра Дарвина», «Сладкая жизнь» и «Ложные выводы» вредоносной и запрещенной для распространения в России. В результате суд принял решение забанить три ссылки в интернете, где можно посмотреть эти фильмы.

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в «Интернет» информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних. В ходе проверки произведен осмотр соответствующих интернет-страниц, по результатам которого было установлено, что:

«…на указанных страницах содержатся неправомерные материалы порнографического содержания, а также материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих».

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В сообщении суда приводятся три ссылки на вышеупомянутые аниме, а также на один порносайт.

«Согласно полученным выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования от 02.12.2020 №1510 установлено, что представленная на вышеуказанных страницах информация отрицательно влияет на психику детей. Представители академии подтверждают тот факт, что в видео-фрагментах присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей. Противоправный материал представлен в доступной для детского сознания и восприятия форме», — указано в судебном пресс-релизе.

Суд требования административного истца удовлетворил.

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