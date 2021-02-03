TeleSport отсудил у «Яндекса» компенсацию за индексацию ссылок

Мосгорсуд обязал «Яндекс» выплатить 3,68 млн руб., признав компанию виновной в незаконном использовании на своей платформе видеонарезок TeleSport лучших моментов с чемпионата Италии по футболу. На рассмотрении суда по этой теме находится ещё один иск на 2,95 млрд руб.

Глава TeleSport Пётр Макаренко назвал решение суда важным прецедентом для индустрии:

«Наши материальные требования были удовлетворены в полной мере, и это подтверждает правоту нашей позиции. Важно понимать, что если мы закроем глаза на реализацию таких «серых» схем монетизации контента поисковой системой, то в будущем российские зрители окажутся отрезанными от мирового спорта. Правообладателям станет экономически невыгодно приобретать и реализовывать права на трансляцию спортивных событий».

В юридическом отделе TeleSport пояснили, что по закону поисковая система должна была направлять пользователя непосредственно на сайт с запрашиваемой информацией. Всего, по мнению правообладателя, «Яндекс» совершил около 600 нарушений до момента подачи исков и продолжает делать это и сейчас.

В «Яндексе» решение суда намерены обжаловать. Компания настаивает, что поисковики не должны и не могут нести ответственность и быть ответчиками в судах за контент, который размещается на сайтах третьих лиц.

«Мы считаем требования истца незаконными и необоснованными. TeleSport самостоятельно разместил свои видео в интернете, в том числе в своих официальных группах в социальных сетях. При этом у TeleSport была возможность закрыть свой контент от индексации. TeleSport это сделал, но уже после подачи иска», — пояснили свою позицию в «Яндексе».

Собеседник ТАСС указал, что, по результатам экспертизы, поисковик не размещал контент, а просто проиндексировал ссылки на те материалы, которые находятся в свободном доступе. Почему итоговое решение было вынесено в пользу TeleSport, ему непонятно.

Впрочем, ранее журналисты проверили приведённые TeleSport ссылки и убедились, что большинство из них ведёт на ролики, встроенные в «Яндекс.Видео».

Подобные спорные ситуации детально регулировать должен меморандум о борьбе с пиратством, но его до сих пор не внесли в Госдуму, говорили в «Яндексе». «Пока не будет принят равноприменимый «антипиратский закон», будут возникать ситуации, когда недобросовестные правообладатели пытаются заработать на контенте дважды — через размещение в интернете и через суд», — заявляли ранее в компании.

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