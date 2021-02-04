Охота на «Зайцев.нет»

Московский городской суд удовлетворил два иска одного из крупнейших в России лейблов «Первое музыкальное издательство» к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными порталами zaycev.net и mp3party.net). Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на базу решений суда. Поскольку это уже не первая претензия к популярному сервису со стороны правообладателей, ресурсы «Зайцев.нет» могут оказаться под блокировкой на постоянной основе.

В первом иске речь шла о mp3party.net, на котором были размещены песни и ремиксы групп «Ленинград», Monatik, Serebro, «Агата Кристи», «Гости из будущего», «Ю-Питер», «ВИА Гра», Feduk и других исполнителей. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 млн руб. из запрошенных 40 млн руб (не считая судебных расходов). Решение вынесено 18 января 2021 года (мотивированное решение изготовлено 25 января), в списке порядка 300 песен, к которым mp3party.net обязан будет ограничить доступ.

Суд обязал «Зайцев.нет» выплатить 3,8 миллиона рублей из-за нарушения прав на песни «Ленинграда», «Агаты Кристи» и других исполнителей. Если к сервису подадут повторный иск, то ему грозит блокировкаhttps://t.co/zbY6e0g8zr — TJ (@tjournal) February 4, 2021

Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на портале zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Иск удовлетворен 26 января, решение по нему пока не опубликовано. По этой претензии сервис должен будет выплатить Первому музыкальному издательству, 660 тыс. руб., уточнили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда. «РосКомСвобода», в свою очередь, нашла на сайте Мосгорсуда пока только решение о принятии предварительных обеспечительных мер, принятые в ноябре прошлого года.

К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора, «Юнайтед мьюзик групп» и «Эффектив Рекордс». Правда, в конце декабря прошлого года одно из заявлений было возвращено последнему, поскольку «не подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска».

В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями Первого музыкального издательства. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни». Чтобы исключить риски, компания будет работать с правообладателями напрямую, подчеркнули там.

Zaycev.net может быть полностью заблокирован, если хотя бы один из правообладателей, получив решение Мосгорсуда в свою пользу, снова обратится в суд из-за нарушения прав на репертуар на этом ресурсе, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.

Общее число исков, поданных разными компаниями, никак не влияет на вероятность блокировки сервиса, уточняет он.

Спор между Первым музыкальным издательством и «Зайцев.нет» выделяется из общей судебной практики тем, что помимо блокировки пиратского контента истец потребовал денежную компенсацию, отмечает Роман Лукьянов. И ее, по оценке эксперта, удовлетворили «в существенном для данной категории дел объеме». По мнению юриста фирмы «Интеллектуальный капитал» Василия Зуева, для правообладателей такие судебные решения — позитивный сигнал.

Zaycev.net (ТУТ ЗАЙЦЕВ НЕТ!) — один из самых популярных сайтов бесплатной музыки. Основан в августе 2004 года. Обвинения в пиратстве портал получает не впервые. Одно из самых громких было в 2013 году, когда в нарушении авторских прав его обвинила Студия «Союз».

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