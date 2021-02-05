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05.02.2021

Pornhub анонсировал введение биометрической верификации и отчетов о госзапросах

После того, как с одним крупнейших порноресурсов перестали сотрудничать мировые платёжные системы, поскольку слабое соблюдение политики портала привело к появлению контента с ненаигранным насилием, Pornhub решил внести серьёзные изменения в работу сервиса

pornhub menyaet politiku  

После бойкота платежных систем и удаления 80% контента с платформы, Pornhub ужесточает политику. Теперь пользователи, которые публикуют контент на платформе, будет проходить авторизацию с помощью документов и биометрии. Оператором выступит компания Yoti.

В своём недавнем заявлении Pornhub подробно рассказал о том, как он планирует бороться со злоупотреблениями на своей платформе. Сюда входят, в том числе, расширение группы модерации, готовящийся отчет о прозрачности и внедрение биометрических технологий для проверки пользователей, которые загружают видео.

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Про готовящийся Transperency report Pornhub заявляет следующее:

«Этот отчет будет первым в своем роде среди платформ для взрослых, устанавливающим стандарты прозрачности и подотчетности в отрасли».

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Все эти нововведения появились после того, как в декабре прошлого года платформа подверглась тщательной проверке в связи с утверждениями, что на ней размещены материалы о сексуальном насилии над детьми. Крупные платежные системы, включая Visa и Mastercard, приостановили предоставление услуг Pornhub на неопределенный срок после этих обвинений, что, по словам секс-работников, которые используют платформу для получения дохода, нанесет им вред.

В декабре Pornhub запретил всем непроверенным пользователям публиковать сообщения на сайте и удалил весь контент, загруженный из непроверенных источников, что составило более 80 процентов всех видео на платформе. Он также приостановил новые проверки в ожидании пересмотра правил.

Данный ресурс является одним из крупнейших порносайтов в мире и уже не первый год входит в двадцатку самых популярных сайтов вместе с Google, YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia и другими глобальными интернет-площадками.

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