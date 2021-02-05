Pornhub анонсировал введение биометрической верификации и отчетов о госзапросах

После бойкота платежных систем и удаления 80% контента с платформы, Pornhub ужесточает политику. Теперь пользователи, которые публикуют контент на платформе, будет проходить авторизацию с помощью документов и биометрии. Оператором выступит компания Yoti.

В своём недавнем заявлении Pornhub подробно рассказал о том, как он планирует бороться со злоупотреблениями на своей платформе. Сюда входят, в том числе, расширение группы модерации, готовящийся отчет о прозрачности и внедрение биометрических технологий для проверки пользователей, которые загружают видео.

Following bans from payment processors and mass deletion of most of its content, Pornhub has announced new details on its improved trust and safety polices. https://t.co/gd6KWPdaWQ — VICE (@VICE) February 3, 2021

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Про готовящийся Transperency report Pornhub заявляет следующее:

«Этот отчет будет первым в своем роде среди платформ для взрослых, устанавливающим стандарты прозрачности и подотчетности в отрасли».

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Все эти нововведения появились после того, как в декабре прошлого года платформа подверглась тщательной проверке в связи с утверждениями, что на ней размещены материалы о сексуальном насилии над детьми. Крупные платежные системы, включая Visa и Mastercard, приостановили предоставление услуг Pornhub на неопределенный срок после этих обвинений, что, по словам секс-работников, которые используют платформу для получения дохода, нанесет им вред.

В декабре Pornhub запретил всем непроверенным пользователям публиковать сообщения на сайте и удалил весь контент, загруженный из непроверенных источников, что составило более 80 процентов всех видео на платформе. Он также приостановил новые проверки в ожидании пересмотра правил.

Данный ресурс является одним из крупнейших порносайтов в мире и уже не первый год входит в двадцатку самых популярных сайтов вместе с Google, YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia и другими глобальными интернет-площадками.

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