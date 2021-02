Pornhub анонсировал введение биометрической верификации и отчетов о госзапросах

После бойкота платежных систем и удаления 80% контента с платформы, Pornhub ужесточает политику. Теперь пользователи, которые публикуют контент на платформе, будет проходить авторизацию с помощью документов и биометрии. Оператором выступит компания Yoti.

В своём недавнем заявлении Pornhub подробно рассказал о том, как он планирует бороться со злоупотреблениями на своей платформе. Сюда входят, в том числе, расширение группы модерации, готовящийся отчет о прозрачности и внедрение биометрических технологий для проверки пользователей, которые загружают видео.

