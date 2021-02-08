Yandex.Zen
08.02.2021

Китайские пользователи обходят госцензуру с помощью соцсети Clubhouse

Основанный на голосовых чатах данный сервис стремительно набирает популярность не только в элитных кругах, куда входят Илон Маск и Джаред Лето, но и среди жителей Поднебесной, которые наконец-то смогли выговориться на такие острые темы, как Тайвань и Синьцзян

 

Предприниматели из Кремниевой долины, выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет весной 2020 года создали интернет-приложение Clubhouse. По их мнению, соцсеть на основе голосовых чатов в условиях пандемии должно было стать востребованным средством коммуникаци. Но в то же время они не хотели делать её общедоступной для широкой аудиторрии, сделав регистрацию по приглашениям. Их можно получить от тех, кто уже получил доступ к приложению.

В итоге Clubhouse собрал аудиторию в несколько тысяч человек за пару месяцев — среди них были венчурные инвесторы, актеры, политические обозреватели и поп-звезды. Пользователями Clubhouse являются такие знаменитости, как актеры Джаред Лето и Кевин Харт, а также глава Tesla Илон Маск.

Несмотря на закрытость, в Clubhouse уже более трёх миллионов пользователей, причём в начале февраля текущего года был зафиксирован большой приток юзеров из Китая. Сейчас приложение доступно в материковой части КНР без VPN. Для входа в соцсеть необходим iPhone, при этом Clubhouse нет в китайском App Store, поэтому для его скачивания нужно сменить страну в настройках. В беседах китайцы обсуждают независимость Тайваня и притеснение уйгуров в Синьцзяне.

В Китае запрещены приложения западных соцсетей, в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Пока доступный Clubhouse активно обсуждают на китайских платформах WeChat и Weibo. Зайти в чаты можно только через приглашения от текущих участников. Они продаются на популярных китайских электронных площадках за 50–400 юаней (576–4612 рублей).

К другим темам, которые китайские пользователи могут обсудить в Clubhouse, относятся закон о национальной безопасности в Гонконге, обстановка в регионах и вопросы сексуальности. Встречаются и «безопасные» темы, в том числе литература и музыка.

Clubhouse обрёл популярность исключительно среди небольшой группы образованных граждан, считает профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг. По его мнению, приложение вряд ли сможет заметно увеличить свою аудиторию в Китае, в противном случае его оперативно заблокируют.

.

don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт