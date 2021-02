Китайские пользователи обходят госцензуру с помощью соцсети Clubhouse

Предприниматели из Кремниевой долины, выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет весной 2020 года создали интернет-приложение Clubhouse. По их мнению, соцсеть на основе голосовых чатов в условиях пандемии должно было стать востребованным средством коммуникаци. Но в то же время они не хотели делать её общедоступной для широкой аудиторрии, сделав регистрацию по приглашениям. Их можно получить от тех, кто уже получил доступ к приложению.

В итоге Clubhouse собрал аудиторию в несколько тысяч человек за пару месяцев — среди них были венчурные инвесторы, актеры, политические обозреватели и поп-звезды. Пользователями Clubhouse являются такие знаменитости, как актеры Джаред Лето и Кевин Харт, а также глава Tesla Илон Маск.

Несмотря на закрытость, в Clubhouse уже более трёх миллионов пользователей, причём в начале февраля текущего года был зафиксирован большой приток юзеров из Китая. Сейчас приложение доступно в материковой части КНР без VPN. Для входа в соцсеть необходим iPhone, при этом Clubhouse нет в китайском App Store, поэтому для его скачивания нужно сменить страну в настройках. В беседах китайцы обсуждают независимость Тайваня и притеснение уйгуров в Синьцзяне.

В Китае запрещены приложения западных соцсетей, в том числе Twitter, Facebook и YouTube. Пока доступный Clubhouse активно обсуждают на китайских платформах WeChat и Weibo. Зайти в чаты можно только через приглашения от текущих участников. Они продаются на популярных китайских электронных площадках за 50–400 юаней (576–4612 рублей).

Here's how @badiucao described the growing number of Chinese users on clubhouse during our interview: "Clubhouse is like a pressure cooker in #China. When someone lifts the air valve a bit, the air (meaning Chinese users) will begin to come out and it will make a high-pitched…

— William Yang (@WilliamYang120) February 8, 2021