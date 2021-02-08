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08.02.2021

Разговор Навального с предполагаемым отравителем заблокирован на YouTube за «пиратство»

Блокировка произошла по жалобе американской компании ViacomCBS, которая могла увидеть нарушение своих авторских прав, например, во вставке из некоего фильма

 

Пользователи Сети обратили внимание на то, что видеоролик Алексея Навального «Я позвонил своему убийце. Он признался», собравший почти 28 миллионов просмотров, стал недоступен на YouTube:

rolik Navalny udalion

Вместо видеоролика на странице размещено сообщение, что блокировка произошла по требованию американской корпорации ViacomCBS, в которую входят множество медиакомпаний, в том числе Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon и Comedy Central.

Однако полная версия этого разговора, сообщает челябинский штаб Навального, все ещё доступна. Также пока на месте версия с английскими субтитрами «Call Between Alexey Navalny and FSB Officer Konstantin Kudryavtsev», размещённая в YouTube-канале Bellingcat.

В заблокированном ролике рассказывалось о телефонном разговоре оппозиционного политика Алексея Навального с одним из своих предполагаемых отравителей — агентом ФСБ Константином Кудрявцевым

Как предположил канал «Дождь», ролик Навального заблокирован из-за вставки из некоего фильма, права на который принадлежат одной из этих компаний.

Владелец «русского Луркмора» Давид Хомак предполагает, что проблема в некорректной работе копирайтных ботов, которые по-своему понимают «авторское право», и ситуация порой доходит до абсурда, поскольку часто так «сносятся» выложенные на стриминговом сервисе оригиналы.

«Первый раз такое произошло с ютуб-трансляцией речи Мишель Обамы, которую снесли по копирайт-запросу сразу же, как отрывки из неё показали по телевизору. С запусками NASA (под свободной лицензией) это постоянно случается, как только ТВ их показывает. Copyright is broken», — напомнил Хомак.

Отравление Алексея Навального произошло в августе 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Родственники и друзья настояли на том, чтобы политика перевели на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

В начале сентября прошлого года федеральное правительство Германии со ссылкой на исследования, проведённые спецлабораторией Бундесвера, заявило, что Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Расследователи сообщества Bellingcat и ФБК смогли найти предполагаемых участников покушения на убийство политика, после чего состоялся вышеупомянутый разговор с одним из них.

Сразу по возвращению в Россию Навальный был задержан, что вызвало первые массовые акции протеста по всей стране. Затем состоялся суд, где условный срок по «делу Ив Роше» был заменён ему на реальный, и это также стало поводом для очередных массовых несогласованных акций.

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UPD. Видео снова доступно на канале Навального.

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